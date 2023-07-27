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Marmaris'te korkunç olay: Tartıştığı gençleri vurup intihar etti!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Mehmet Aldemir (40), aralarında çıkan tartışmada Tolga Tozman'ı (18) tabancayla öldürüp, İrfan Arif Çalışkan'ı (21) ağır yaraladı. Aldemir, daha sonra da başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Ekleme: 27.07.2023 - 13:19 Güncelleme: 27.07.2023 - 13:28 / Editör: Ozge Selin
Marmaris'te korkunç olay: Tartıştığı gençleri vurup intihar etti!Olay, saat 00.15 sıralarında Marmaris'te Yat Limanı karşısındaki deniz feneri önünde meydana geldi. Bir teknede personel olarak çalışan Mehmet Aldemir ile lise öğrencisi Tolga Tozman ve inşaat işçisi İrfan Arif Çalışkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Marmaris'te korkunç olay: Tartıştığı gençleri vurup intihar etti!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet Aldemir, belindeki ruhsatsız tabancasını çıkartıp, Tozman ve Çalışkan'a peş peşe ateş etti. Ardından tabancayı kendi başına dayayan Aldemir, bir kez daha tetiğe bastı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aldemir ve Tozman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Marmaris'te korkunç olay: Tartıştığı gençleri vurup intihar etti!

Yaşamsal fonksiyonları devam eden Çalışkan ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te korkunç olay: Tartıştığı gençleri vurup intihar etti!
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