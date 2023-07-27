İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde 8'li koalisyon hüsrana uğradı. Aldıkları yenilginin ardından hem koalisyon hem de partiler karıştı. CHP'de gündem değişim hareketi gizli darbe toplantısıydı.İYİ Parti'de de Meral Akşener'e karşı tepki vardı. Oylarında büyük düşüş yaşayan İYİ Parti'de yenilgi sonrası Genel Başkan Meral Akşener'e eleştiri yağdı.Seçimlerin ardından yapılan kurultayda yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, kürsüde parti arkadaşlarını hedef aldı.Parti içindeki bazı isimlerin kendisini hedef aldığını belirterek, 'Hiçbir düşmanımın, rakibimin benimle ilgili asla iddia etmedikleri, söylemedikleri pis iftiralara şahit oldum. Ama affetmeyeceğim. Vallahi affetmeyeceğim! Bana iki şey bu ülkede söylenemedi. Kendi arkadaşlarım söyledi! Affetmeyeceğim, hesaplaşacağız!' ifadelerini kullandı. Ardından düğmeye bastı.Kendisi eleştiren ve istifasını isteyen Kurucular Kurulu üyeleri Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, İsmet Kocak, Günay Kodaz, Musa Ertuğan ve Tamer Kayaalp'i ihraç istemiyle disipline yolladı.Karara sosyal medyadan tepki gösteren Ethem Baykal, 'Parti Fetnokrat yapıdadır' sözleriyle parti içinde FETÖ vurgusu yaptı. 'Seviye alçakla çukur arasında' ifadesini kullandı.Önceki gün bir canlı yayına katılan Ethem Baykal, önemli açıklamalar yaptı. 'Meral Akşener bize defolun kahrolun dedi. Aynısını iade ediyoruz. Büyüme yerine küçülmeye gidiyor partimiz' diyerek dert yandı.Açıklamalarını sürdüren Ethem Baykal'ın 'Japonya'da 2 atom bombası teslimiyeti sağladı. Elimizdeki atom bombası niteliğindeki bilgileri bu sürecin en sonunda tam zirvede ortaya bırakacağız. O zaman bazı şahısların partiyi bıraktığı günler olacak' sözleri ise dikkatlerden kaçmadı.Ethem Baykal, seçim başarısızlığını ve İYİ Parti'nin oylarındaki düşüşü ise şöyle değerlendirdi: Bizim başarısızlığımızın nedeni lider eksikliği ve FETÖ sızıntısıdır. HDP işbirliğidir. Bir de eli açık partililerin kirli parasıyla iş görmektir...