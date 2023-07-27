  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,81 - 29,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram, hikayeler için seçilebilen yakın arkadaşlar özelliğini genişleterek aynı uygulamanın gönderiler için de kullanılmasını sağlamayı hedefliyor. Bazı kullanıcılar, platform üzerinde gönderi paylaşmadan önce "Kitle" adında bir seçenek gördüğünü belirtti.

Ekleme: 27.07.2023 - 11:34 Güncelleme: 27.07.2023 - 11:58 / Editör: Ozge Selin
Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak
Instagram, 2018 yılında yakın arkadaşlar özelliğini tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde paylaşılan hikayeleri kimlerin görebileceğini seçebiliyorduk. Meta, bu özelliği sadece hikayelerle sınırla kalmayarak, paylaşılan gönderilerin kimler tarafından görülebileceğini seçmemize olanak sağlayarak genişletecek.

Kitle seçeneği eklendi
Sosyal medya platformu, kullanıcılarının yeni özelliği kullanabilmesi için paylaşım bölümüne 'Kitle' adlı yeni bir seçenek ekledi. Kullanıcılar paylaşım yaparken hedef kitlenin kimler olabileceğini seçecek. Böylece fotoğrafı paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini kontrol edebilecekler. Ancak bu özelliğin bir de gizlilik sorunu var. Sadece yakın arkadaş listesi için paylaşılan gönderi, kişinin profilindeki gönderi sayısına eklenecek.

Aynı ikon ile işaretlenecek
Buna göre; bir hesap sadece yakın arkadaşları için bir fotoğraf veya video paylaşırsa, listede olmayan kişiler gönderi sayısında ek bir gönderi olduğunu görebilecek. Yeni özellik ile paylaşılan gönderi ana sayfada yakın arkadaşlar ikonunun altında görünecek. Ayrıca kişinin profilinde bu özellik ile paylaşılan medya da diğerlerinden ayırt edilebilmesi için aynı ikon ile işaretlenecek.
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan enflasyon açıklaması! Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamaktır
Foreign Policy’den çarpıcı Türkiye analizi! Başkan Erdoğan’ın başarısını üç kelimede özetlediler
İYİ Parti karışıyor! Meral Akşener’in ihracını istediği Ethem Baykal’dan şok sözler: Elimde atom bombası niteliğinde belgeler var!
Bakan Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 212 şahıs tutuklandı
İbrahim Yumaklı açıkladı! Kınık orman yangını kontrol altına alındı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'na: Kusura bakmayın protokol varmış
Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti
Kemer'den sonra iki ilde daha orman yangını çıktı: Üç mahalle tahliye edildi
Ankara’da ulaşımdan sonra halk ekmeğe yüzde 66 zam yapıldı
CHP'de rant ve koltuk kavgası bitmiyor! 2 ayda tüm kirli çamaşırları ortaya döküldü
CHP-medya ilişkisi gündemi sarstı: İddialar sorulsun, mal varlıkları araştırılsın
Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
CHP'li isim ‘Çıkın açıklayın’ diyerek çağrıda bulundu: CHP’li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar kim?
İstanbul’da çöp kaosu
Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
Beştepe'de Filistin diplomasisi: Mahmud Abbas ve Haniye Külliye'de
Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Hurda malzemelerle 50 bin liraya mal etti: Saatte 110 kilometre hıza ulaşıyor

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Instagram'a yeni özellik: Yakın arkadaşlar hikayelerle sınırlı kalmayacak

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Marmara Denizi'ni bekleyen tehlike! Uzmanlar uyardı: Bir an önce yapmamız lazım

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

İlanlarda 'ekstra' oyunu! Fırsatçıların yeni yöntemi gözler önüne serildi

İlanlarda 'ekstra' oyunu! Fırsatçıların yeni yöntemi gözler önüne serildi