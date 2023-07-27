İmamoğlu ilk kez açık çağrı yaptı: Toplum CHP'de liderin değişmesini istiyor

CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı. İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" dedi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra "değişim" tartışmalarının yaşandığı CHP'de sular durulmuyor.



Genel başkanlık hevesini belli eden ancak kamuoyuyla açık şekilde paylaşmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gizli zoom toplantısının deşifre olmasının ardından ilk kez açık çağrı yaptı.



Sosyal medyadan paylaşım yapan İmamoğlu, "Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor" ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL, GÖKHAN GÜNAYDIN VE ENGİN ALTAY DA TOPLANTIDAYDI



İmamoğlu'nun düzenlediği gizli toplantıya CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dikkat çekti. Bunların yanı Kılıçdaroğlu’nun eski kurmayları Engin Altay, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek ve Tekin Bingöl katılmıştı.