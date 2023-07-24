Diyarbakir'da Arazide Parçalanmis Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde arazide parçalanmış bir erkek cesedi bulundu.Alınan bilgilere göre, Hazro ilçesi Dadaşağılı mezrasında arazide bir erkeğe ait parçalanmış ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 3 gün önce öldüğü değerlendirilen şahsın 84 yaşındaki kanaat önderi F.D. olduğun belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.