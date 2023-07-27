Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Provokatif baskını şiddetle kınıyoruz
Dışişleri: "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı’nın radikal yerleşimcilerle ve güvenlik güçleri koruması altında Mescid-i Aksa’ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz"
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz.
Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz.