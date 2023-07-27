Bakan Yerlikaya duyurdu: 50 göçmen kaçakçısı yakalandı

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce, GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK İstanbul merkezli Edirne ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 50 göçmen kaçakçılığı organizatöründen: 30'u tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları düzenleyen Emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.Göçmen kaçakçılarına nefes aldırmamakta kararlıyız.