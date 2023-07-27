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Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Yakın vadede AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...
Ekleme: 27.07.2023 - 16:18 Güncelleme: 27.07.2023 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yakın vadede AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirterek, 'Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz.' dedi.

Şimşek, Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen 'Yarının Avrupası: Sınamalarla Yüzleşmek ve Geleceği Şekillendirmek' başlıklı panelde konuştu.

Neue Zürcher Zeitung muhabiri Ivo Mijnssen'in moderatörlüğünde düzenlenen panele, Singapur Devlet Bakanı Sinn Ann, Dünya Ekonomi Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende, Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna'ya Yönelik Yardımlar ve Yeniden İnşadan Sorumlu Özel Temsilcisi Pierre Heilbronn katıldı.

Şimşek, buradaki konuşmasında, oldukça karmaşık ve parçalı bir dünya düzeninde yaşandığını, son 10 yılda her kıtada küresel krizlere tanıklık edildiğini belirtti. Şimşek, 'Yaşanan jeopolitik resesyon göz önüne alındığında, yaklaşan iklim krizi, önümüze daha da zorlu süreçleri getirmektedir.' ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...

ARTIK ÇOK KUTUPLU BİR DÜNYAYIZ

Küresel gerilimlere işaret eden Şimşek, 'Mevcut güç ile gelişen süper güç arasında büyük bir gerilim var. Yani artık çok kutuplu bir dünyayız.' dedi.

Şimşek, şöyle devam etti:

'Bence bugünün bağlamında, Türkiye'nin Avrupa'nın dönüştürücü gücüne ihtiyacı olduğu kadar sizin (AB) de Türkiye'ye ihtiyacınız var. AB ve Türkiye küresel ortak değerlere sahip. Bu nedenle Türkiye, AB ile sıkı ilişki içinde olmak istiyor. Türkiye, önde gelen en güçlü NATO üyelerinden biri ve güvenilir bir ülke olmuştur. Türkiye, Batı'nın güvenliği için kritik öneme sahip olmaya devam ediyor. Bu nedenle uzun vadeli güvenlik, Avrupa Birliği enerjisi gibi alanlarda birçok yönden çözümün bir parçası olabiliriz. Yenilenebilir enerjiden yeşil enerjiye geçiş için çok zorlayıcı bir durum olduğunu biliyorum.'

Bakan Şimşek, Türkiye'nin geleneksel enerji sahaları ve yeşil enerji açısından önemli bir coğrafyada yer aldığına dikkati çekerek, 'Türkiye yine enerji arz güvenliğinde kilit bir ortak olmaya devam etmektedir.' değerlendirmesinde bulundu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI GENİŞLETİLEBİLİR

'Biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve AB entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz.' diyen Şimşek, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin hem birlik hem de Türkiye için son derece faydalı olacağına inandığını söyledi.

Şimşek, yakın vadede de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirterek, 'Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz.' diye konuştu.

Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...

'TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ'

Türkiye'nin küresel tedarik zincirleri açısından önemli rolü olduğunu vurgulayan Şimşek, 'Küresel tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi meselesine bakınca açıkça görülüyor ki Türkiye en güçlü adaylardan biri.' ifadesini kullandı.

Şimşek, Türkiye'nin AB ile üyelik sürecinin 1963 yılından bu yana devam ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

'Eğer Avrupa daha uygun bir pozisyon almak istiyorsa, Avrupalı liderlerin bahsettiği gibi küresel meselelerde daha iyi bir oyuncu olmak istiyorsa, Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi görmezden gelemezsiniz. Türkiye'nin (AB için) bir değer olabileceğini ve Avrupa'nın ekonomik açıdan daha büyük bir güç merkezi haline gelmesine yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin Orta Asya'da çok güçlü bir tarihi var ve güçlü bir yumuşak güç olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi Afrika'da çok güçlü bir şekilde ilişki içindeyiz.'

Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...

Şimşek, AB'nin genişlemesine ilişkin korkuların daha çok politik sebeplere dayandığını, Birliğin genişleyerek yeni üyeler kazanmasının ve bu üyelerle ilişkilerini güçlendirmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

Panele, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da katıldı.
Bakan Şimşek'den AB'ye çağrı! 'Gümrük Birliği Anlaşması genişletilmeli' Türkiye en güçlü adaylardan biri...
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