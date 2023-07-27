AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu...

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu...



İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...



"Eren Erdem'in yapmış olduğu konuşmada dikkatimi çeken bir kısım oldu. 'Bu işler Türkiye'de normal ama yurtdışında anormal' diyor. Kendi ülkesindeki basın mensuplarının satılık olduğunu ve bunun normal karşılandığını söylemesi üzücü bir durum."