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Yeni kararlar devrede! TCMB kredide 'seçici' sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

Merkez Bankası, "seçici kredi" politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi.

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide 'seçici' sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti
Ekleme: 26.07.2023 - 09:44 Güncelleme: 26.07.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Yeni kararlar devrede! TCMB kredide 'seçici' sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti
Merkez Bankası, 'seçici kredi' politikası çerçevesinde bir dizi karar aldı. Yatırım, ihracat, tarım ve esnaf kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2.13, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı yüzde 2.89'a yükseltildi. Bu oranlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kararların cari açığı azaltma, enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, kaynakların yatırım, ihracata kanalize edileceğini söyledi.

Merkez Bankası'nın seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. İhracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe uygulanacak. Sıkılaştırma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2.5 olarak belirlendi.

TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 2

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak belirlendi. İhtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırı korundu.

NAKİT KULLANIM, KMH FAİZİ YÜZDE 2.89

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ de dün yayımlandı.

Enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi için kredi nakit kullanımları ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2.89'a çıkarıldı. Kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi de yüzde 2.13 oldu. Tebliğle kredi kartı azami gecikme faiz oranları hesap yöntemi değiştirilerek nominal referans oranları artırıldı. Yeni oranlar KMH hesapları faizleri için de geçerli olacak.

Yeni kararlar devrede! TCMB kredide 'seçici' sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti

ESKİ BAKİYELERE UYGULANACAK MI?

Kredi kartı nakit kullanım, KMH hesabında yeni faiz oranı 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Eski bakiyelere uygulanması Ağustos ayı sonunu bulacak. Sözleşme değişikliklerinin 30 gün önceden bildirilmesi gerekiyor. Düzenlemenin ardından yapılan nakit çekimler ise yeni tavandan faizlenecek.

1.5 MİLYARLIK İHRACAT DESTEĞİ

Merkez Bankası, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla aldığı kararları da duyurdu. İhracatçıların finansmana erişimi kolaylaştırılarak reeskont kredilerinin günlük limiti 1.5 milyara liraya çıkarılarak ihracat desteği artırıldı. Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Bu kredinin kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu da kaldırıldı. Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu. Reeskont kredilerinde KOBİ payı artırılırken, ihracat artış performansı dikkate alınacak.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK İKİ HEDEFE DİKKAT ÇEKTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni kararların cari açığı azaltmaya ve enflasyonu orta vadede düşürmeye yönelik olduğunu belirterek, 'Sınırlı kaynaklarımızı ihracata ve yatırımlara kanalize etmeye devam edeceğiz' dedi. Şimşek, Türkiye'nin ödemeler dengesini iyileştirme, kamu açıklarını azaltma ve enflasyonu düşürme amacı doğrultusunda tedbir almaya ve uygulamaya devam ettiklerini ifade etti.

GAYE ERKAN ENFLASYON RAPORUNU AÇIKLAYACAK

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Perşembe günü MB İdare Merkezi'nde yılın üçüncü enflasyon raporunu açıklayacak. Göreve geldiğinden bu yana ilk defa kamuoyunun karşısına çıkacak olan Erkan, tüketici enflasyonu, para politikasına ilişkin görüşmelerini açıklayacak. Merkez Bankası ikinci enflasyon raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22.3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8.8 sabit tutmuştu.

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