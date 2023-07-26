Yayman: CHP’li belediyenin yapması gereken işleri yapıyoruz

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Samandağ ilçesinin Ceylandere, Yeniköy, Yaylıca ve Seldiren Mahallelerini kapsayan yol projesinin başladığını, Kırıkhan ilçesinin en önemli sorunu olan içme suyu sorunu ile ilgili de bitirecek adımların atıldığını kaydetti. Milletvekili Yayman, verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “CHP’li belediye yapmasa da bizler Hatay’ımızın sorunlarını tek tek çözeceğiz inşallah” dedi.

Yayman, "Yakın zamanda Kırıkhan'a İller Bankası aracılığıyla 12 kilometrelik su hattı inşaatını başlatarak Kırıkhan'ımızın en önemli sorunu olan içme suyu sorununu bitirecek adımı atmıştık. Bu iş aslında Hatay Büyükşehir Belediyesi ve HATSU'ya ait bir işti. HBB işini yapmadı. Bizler vatandaşımızın sorununu çözmek amacıyla bu işi üstlendik. HBB yapmasa da bizler Hatay'ımızın sorunlarını tek tek çözeceğiz inşallah. Tıpkı Kırıkhan'da olduğu gibi Samandağ'da da Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan grup yolumuzu Samandağ'a kazandırarak vatandaşlarımızın en büyük sorununu çözeceğiz. Yolu yaptığımız görüşmeler sonucu bu yolu İçişleri Bakanlığımız Hatay valiliği YİKOB üzerinden yapacaktır" diye konuştu.Milletvekili Yayman, Samandağ yolu için her siyasetçinin söz verdiğini ancak seçim sonrası unutulduğunu ifade ederek, "Şimdi ise biz bu yolun yapımına başlıyoruz. Bir sözümüzde daha durmanın mutluluğunu duymaktayız. Samandağ'ımıza bağlı Ceylandere, Yeniköy, Seldiren, Yaylıca Mahallelerini içine alan grup yolumuzu tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Şantiye bu hafta kurulacak ve çalışma başlayacak. HBB yönetimi Expo'da 8 milyar lirayı harcarken para vardı. Yol yapmaya gelince para yok diyorlar. Hatay bu çarpık yönetim anlayışını hak etmiyor" şeklinde konuştu.