Ümit Özdağ'dan muhalefeti çıldırtacak 'gizli protokol' çıkışı: Yapılmasaydı muhtemelen seçim...

14 Mayıs'ta yapılan Genel Seçimlerde Meclis çoğunluğunu kaybeden muhalefet 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı'nı kaybetti. Bir kez daha seçim hezimeti yaşanmasının ardından 6'lı masa paramparça oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hedef tahtasına oturtulurken, seçimi kazanmak için yapılan pazarlıklar da günyüzüne çıkmaya başladı. İkinci tur öncesi, 'Halil İbrahim Sofrası'nı büyütmek istediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, masadakilerin de onayı ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.Özdağ, yapılan protokol sonrası ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı. Özdağ, Kılıçdaroğlu'na, İçişleri Bakanlığı dahil 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı karşılığında destek verdiklerini açıklayınca paramparça olan muhalefet bu kez de birbirine girdi. 6'lı masadakiler bu protokolden haberleri olmadığını söylerken, Kılıçdaroğlu da, 'Faik Öztrak bile bilmiyordu, Özdağ ile ikimizin namusuna emanetti.' ifadeleri ile bu süreci doğruladı.Ancak Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi. Özdağ, 'Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok.' dedi.Gelecek Partisinden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimler öncesinde yedi maddelik işbirliği protokolünü kamuoyuyla paylaştığı anımsatıldı.Bu protokolün herhangi bir şekilde yönetime katılımı öngörmediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: 'Öte yandan bilgimiz ve onayımız dışında kişiler arasında mahfuz tutulan herhangi bir protokolün bizim açımızdan siyasi ve ahlaki değeri yoktur. Sayın Özdağ'ın 17 Temmuz günü aralarında İçişleri Bakanlığının da bulunduğu üç bakanlık ve MİT başkanlığı ile ilgili hususları da kapsayan gizli bir protokol konusunda ortaya attığı iddiaları asla kabul edilemez gördüğümüz için Sayın Genel Başkanımız, Sayın Kılıçdaroğlu'nu arayarak düşüncelerini ve önerilerini her zaman olduğu gibi samimi, açık ve dürüst bir şekilde kendisine iletmiştir.'İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan gizli protokole ilişkin, 'Biz en başından bu yana şeffaflık ilkesini ayakta tutmak için büyük mücadele verdik. Sayın Genel Başkanımız seçim öncesinde de seçim sonrasında da bu ilişki biçimini, bu ilkeye sağdık kalarak büyük bir özveri ile yürüttü. Hatta 2 Mart'taki toplantıda, öncelikle Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü aksi durumda bunun bir pazarlık gibi anlaşılabileceğini, bunun da İYİ Parti'nin ilkelerine uymadığı yönünde iradesini ortaya koydu. Biz en başından bu yana şu ilkeyi ayakta tutmaya çalıştık; seçim sonuçlarını göreceğiz, milletimiz bize ne söyleyecek? Oy oranları ortaya çıktıktan sonra da eğer ülke yönetimi ittifaka verilmiş ise seçilecek cumhurbaşkanı başkanlığında bu oy oranında hangi partilere hangi sayıda hangi bakanlıkların düşeceği konusundaki yol haritamızı ortaya koymuştuk. Bunun altını çizelim. Bu merkezde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında kullandığı 'İki kişinin namusuna emanet edildi' ifadesi de önemlidir. Bunun özellikle kamuoyumuz tarafından hassasiyetle irdelenmesi gereken bir ifade olduğunu söylemek isterim. Bu bizim dışımızda bir olaydır. Ama bu cümle gerçekten Türk siyasetinin bugünü ve yarınları için önemli bir ifadedir' dedi.Muhalif gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan İYİ Parti Lideri Akşener ise Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, 'Daha Bakanlıkları bile bölüşmemiştik. Henüz bakanlıkları konuşmadan İçişleri Bakanlığı ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur' dedi.Gelen sert tepkiler sonrası Ümit Özdağ, Gelecek, DEVA ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. Özdağ, görüşmede konuşulanlardan herkesin haberi olduğunu belirtti.Özdağ şunları söyledi:'Haberimiz yok' diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener'in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28'inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım. Özetle, Kemal Bey'in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisine İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten.Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de 'gizli protokol' ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.Protokol yapılmasaydı Kılıçdaroğlu'nun seçimde daha büyük bir hezimet yaşayacağını söyleyen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:'Protokolün imzalanma sürecinin hemen öncesinde ikinci tur seçimlerden önce Kemal Bey'in benimsemiş olduğu, Zafer Partisi'nin sığınmacıları, kaçakları vatanlarına yollama çizgisine gelmiş olması çok doğrudur.Protokol olmasaydı muhtemelen seçim %60'a %40 bitecekti.''Nasıl bu kadar eminsiniz?' sorusuna yanıt veren Özdağ, 'Sahayı biliyorum, muhalif kitlelerde büyük bir umutsuzluk vardı. Bu protokol ile birlikte muhalefet yeniden kazanacağına inandı. Ve kazanabilirdik de…' şeklinde konuştu.