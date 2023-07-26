Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara'da! Yavaş faturayı vatandaşa kesti

Türkiye genelinde hiçbir belediye ulaşımdan kar amacı gütmeden halka hizmet ederken CHP'li ABB Başkanı Yavaş ise EGO'nun zarar ettiğini öne sürerek ulaşıma fahiş zamlar uyguladı.Söz konusu zamlara ilişkin ABB tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında asgari ücrete yüzde 34 oranında artış yapıldığı hatırlatılırken sözde girdi maliyetlerinin artmasından dolayı EGO'nun 300 milyon TL zarar ettiği öne sürüldü.Başkan Yavaş, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde asgari ücretliye 52 adet otobüs bileti vereceğini açıklamıştı. Ev temizliği yapan kadınlara da özel ulaşım kartı vereceğinizi söyleyen Yavaş, "Siz kar ve zarar amaçlı bakamazsınız. Belediye kamu hizmeti yapan bir kurum. Bir kişi için bile olsa ulaşımın devam etmesi gerekir" diyerek vatandaşı kandırıp oylarını almıştı. Ancak Yavaş'ın göreve geldiği 2019 yılında 2.5 lira olan tam bilet ücreti 4 buçuk yılda yapılan zamlarla 15 TL'ye ulaştı. Ulaşıma yüzde 500 zamma Ankaralılar'dan tepki yağdı.Seçimden önce verdiği sözleri tutmayan ve toplu ulaşıma yapılan rekor zamlarla canından bezen Ankaralılar ise Yavaş'a tepki gösterdi.Hasan Türkmen, "Belediye'nin yaptığı zamlara karşıyım. Normal maaşla çalışan bir işçinin günlük yol parası zamlı hali 30 TL oldu. Bu aile içerisinde iki çocuğun okuduğunu varsayın. 30 TL de onların gidiş-geliş ücreti. Bu adamın ayda bin 800 TL yol masrafı var ekstralar hariç. Ona buna ücretsiz yapana kadar öğrenciye ücretsiz yapsın. Yavaş göreve geldi belediye zarar ediyor dedi. Aradan 4 buçuk yıl geçmiş belediye hala zarar ediyor. Bu belediye hiç mi kar etmedi ben anlamıyorum." dedi.Abdullah Keskin isimli vatandaş da, "Ulaşıma yapılan zam oranı çok yüksek. Bu zammı kabul etmemiz mümkün değil. Diğer illere baktığımız zaman yapılan bu zam Ankaralılara ayıptır. Seçimden önce verdiği vaatlerin hiçbirini yerine getirmedi. Yavaş 4 buçuk yılda verdiği hangi sözünü tuttu. Belediye başkanı olarak verdiği sözleri yerine getirseydi başımızın üstünde tutardık. Şimdi bakıyorum aynı mazot, aynı hizmet ama fiyat farklı. Trabzon'da ulaşım ücreti 6.90 TL Ankara'da 15 TL. Belediye kar gütme yeri değildir. Vatandaşa hizmet etme yeridir. Hizmet edemiyorsan orada durmanın anlamı yok." ifadelerini kullandı.İbrahim Halil Çelik ise, "Ben başka şehirde yaşıyorum. Ancak hemen hemen her hafta işlerim için Ankara'ya gelip giderim. 4 buçuk yıldır Ankara'da değişen hiçbir şey görmedim. Ankara'ya tek bir çivi çakmadı. Yavaş Cumhurbaşkanı Yardımcılığı sevdasına kapılıp Ankara'ya hizmet etmesi gerekirdi. 'Halkı düşünüyorum, gençleri düşünüyorum' diyen bir kişi halkın sırtına böyle bir zammı yükleyemez. Diğer şehirlerde toplu ulaşım ucuzken burada pahalı olması doğru değil. Herkes aynı yakıtı kullanıyor hemen hemen aynı yedek parçayı kullanıyor. Girdi maliyeti onlara pahalı değil de Ankara'ya mı pahalı." şeklinde konuştu.Kadir Kılıç, "Belediye çalışmıyor. Ben oturduğum semtte ulaşım sorunu yaşıyorum. Saatte bir otobüs geliyor. İki vasıta değiştirmek zorundayım. Benim son zamla beraber günlük yol ücretim 40 liraya geliyor. Devletimiz zam yapıyor tam rahatladık diyoruz hafif bir yüzümüz gülüyor. Bir bakıyoruz ulaşıma zam, suya zam vs. Şu anda cebime giren paranın yarısını ulaşıma vereceğim. Belediye vatandaşına hizmet etmekle yükümlüdür. Vatandaşını mağdur etmek için iş yapmaz hiçbir belediye. Yavaş seçimden önce ulaşım konusunda birçok vaat vermişti. Verdiği vaatler ne oldu. Otobüslerin klimalarını bile çalıştırmaktan aciz bir yönetimden bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.Serdar Yılmaz, "Yıllardır ABB'nin tek bir çalışması yok. Bunca yıldı Melih Gökçek zamanında yapılanların kaymağını yediler. Zam yapılır yapılmaz değil ama bir anda yüzde 57'nin üzerinde zam da yapılmamalıydı. Bazı yanlışları da vatandaşın sırtına yüklememek lazım. Seçimden önce 'Allah'ın suyundan para mı kazanılır' diyen Yavaş Ankara'da su faturaları elektrik faturasını geçti. Verdiğin sözleri böyle mi tutuyorsun. Senin seçimden önce verdiğin vaatlerin hikayeden ibaret olduğunu anladık." diye konuştu.Orhan Temel, "Mansur başkan hani 400 elektrikli otobüs yapacağız diye reklam yapıyordun ya onlar ne oldu. Bu mazot zamlarından sonra keşke sende yüzde 57 zam yerine o otobüsleri kullansaydın." şeklinde konuştu.