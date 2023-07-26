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Tokat’ta feci kaza: Otomobil, park halindeki minibüse çarptı

Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, park halindeki minibüse çarptı. Feci kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Ekleme: 26.07.2023 - 16:11 Güncelleme: 26.07.2023 - 16:12 / Editör: Ozge Selin
Tokat’ta feci kaza: Otomobil, park halindeki minibüse çarptıArif Günalan, İstanbul’dan Ordu’nun Mesudiye ilçesine doğru yola çıktı.

59 yaşındaki sürücü, 34 RRD 52 plakalı otomobiliyle ilerlerken bir anda kontrolünü yitirdi.

Duran minibüse çarptı

Günalan’ın aracı, Tokat’ın D-100 kara yolu Tepekışla köyü yakınlarında park halinde bulunan 16 U 8218 plakalı minibüse çarptı.

Saat 13.00 sıralarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Arif Günalan ile yanında bulunan eşi Hacer Günalan (57), ağabeyi Ramazan Günalan (63) ve ağabeyinin eşi Döndü Günalan (62) ile yol kenarındaki tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönmeye hazırlanan işçilerden Gülsemin Coşkun ve Huriye Şenol yaralandı.

2 ölü, 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünün eşi Hacer Günalan ve Döndü Günalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat’ta feci kaza: Otomobil, park halindeki minibüse çarptı
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