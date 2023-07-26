Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
İstanbul Dudullu'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Dudullu'da seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.
Necip Fazıl Bulvarı'nda seyir halindeki 14A hattında çalışan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yolcuların kısa sürede tahliye edildiği otobüsteki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle Necip Fazıl Bulvarı'ndaki trafik akışında aksaklık yaşandı.