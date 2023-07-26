Şanlıurfa’da DEAŞ ve PKK operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle irtibatlı 3 şüpheli belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi, Yapılan baskınlarda; PKK/KCK terör örgütü üyesi 1 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi 2 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.