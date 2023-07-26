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Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı

Sancaktepe kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yan yatarken, İETT otobüsünün de önünde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamarasına yansıdı.

Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı
Ekleme: 26.07.2023 - 13:38 Güncelleme: 26.07.2023 - 13:40 / Editör: Ozge Selin
Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı
Kaza, saat 10.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Mertcan Aydın yönetiminde bulunan 34 GHS 567 plakalı hafif ticari araçla Sümer Caddesi'nden Sazlı Sokağa doğru seyir halindeyken, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 34 HO 3715 plakalı İETT otobüsü ile çarpıştı. Otobüsün çarptığı hafif ticari araç, savrularak yan yattı. Otobüsün de ön tarafında hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede hafif ticari araç şoförü Aydın'ın hafif şekilde yarandığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

OTOBÜS KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ
Hafif Ticari araç şoförü, Mertcan Aydın, Ben yeşil ışıkta geçerken, otobüs kırmızı ışıkta duramayarak geldi, vurdu. Otobüs kırmızı ışıkta geçti. Otobüs arkadan vurduğu için mantara çarptım ardından yan yattım dedi.
Görgü tanığı Hüseyin Şancı, Otobüs kırmızı ışıkta geçti. Karşıdan gelen arkadaş yeşilde geçiyordu. Bizim aracımız da burada park halindeydi. Otobüs arkadaşa vurunca oda bizim araca çarptı. Yoksa dükkana girerdi. İtfaiye ve polis ekipleri geldi. Bizim aracımız da hasar aldı dedi.

Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı

KAZA ANI KAMERADA
Otobüsün, hafif ticari araca çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Hafif ticari aracın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otobüsün çarptığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.
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Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı
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