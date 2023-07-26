  • USD: 26,93 - 26,97
  • EURO: 29,78 - 29,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde sıcak havaya rağmen oturma eylemi yaptı.

Ekleme: 26.07.2023 - 14:40 Güncelleme: 26.07.2023 - 14:41 / Editör: Ozge Selin
Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.
Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu.

Çocuğu için Diyarbakır ve Muş'ta 4 yıldır eylem yaptığını hatırlatan Şahinaz Özcan, oğlunu HDP'den istediğini söyledi. Oğlunu alana kadar eylemini sürdüreceğini ifade eden Şahinaz Özcan, 'Oğlum Atilla, 6 yıldır kayıp. Hiç haber almıyoruz. HDP, PKK oğlumuzu kaçırdı. Benim oğlum gelene kadar eylemimiz sürecek. 4 yıldır Diyarbakır ve Muş'ta eylemimizi sürdürüyoruz. Oğlum gelene kadar eylemimize devam edeceğiz' dedi.

10 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden baba Halit Altun ise, HDP'ye tepki gösterdi. Altun, '10 yıldır HDP çocuklarımızı kandırıp okullarda, sağda solda çocuklarımızı alıp götürdüler. 4 yıldır HDP il binalarının önünde eylemimizi sürdürüyoruz. HDP sanmasın ki, biz onları boş bırakacağız. Çocuklarımızı bize teslim etmeyene kadar biz onların kapılarını terk etmeyeceğiz' dedi.

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Beştepe'de Filistin diplomasisi: Mahmud Abbas ve Haniye Külliye'de
Fondaş medyada ortalık toz duman! Odatv ve Kemal Kılıçdaroğlu kavgasına o isim de dahil oldu: Hodri meydan!
Sancaktepe'de İETT otobüsü kaza yaptı
Ümit Özdağ'dan muhalefeti çıldırtacak 'gizli protokol' çıkışı: Yapılmasaydı muhtemelen seçim...
Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!
Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!
Tarih duyuruldu: Milli Muharip Uçak KAAN'a Türk motoru geliyor
Ufuk Uras'tan CHP'deki 'değişim' tartışmasına çarpıcı tespit: Zoom toplantısını beceremeyenler partiyi nasıl yönetecek
İstanbullunun toplu taşımadaki pislik isyanı kameralara yansıdı
Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Türkiye’nin en pahalı ulaşımı Ankara'da! Yavaş faturayı vatandaşa kesti
ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı
Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Eren Erdem’den şok itiraf: Anlaştığımız başka kanallar da var! Halk TV skandalı sonrası CHP vites yükseltti!
Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!
Yeni kararlar devrede! TCMB kredide 'seçici' sıkılaştırma adımı attı! Bakan Mehmet Şimşek iki hedefe dikkat çekti
Kemer alev alev yanıyor! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor
Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi
İsveç'ten Kur'an-ı Kerim açıklaması: Yapılan saygısızlığın tekrarlanmaması için çalışıyoruz
Başkan Erdoğan: Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz! Kalıcı barış için 2 devletli çözüm vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasında gündem oldu
Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Tarihin en sıcak günü olacak! Uzmanlar uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

Diş ağrısı sandı… Gerçek bambaşka çıktı: Koparıp atmak istiyorum!

Diş ağrısı sandı… Gerçek bambaşka çıktı: Koparıp atmak istiyorum!

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Fahiş kiraya haksız kazanç cezası yolda

Fırsatçı ev sahiplerine hapis şoku! Fahiş kiraya haksız kazanç cezası yolda

Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

Seyhan can çekişiyor: Yosunlar nehri istila etti, otlar insan boyuna yaklaştı!

İlanlarda 'ekstra' oyunu! Fırsatçıların yeni yöntemi gözler önüne serildi

İlanlarda 'ekstra' oyunu! Fırsatçıların yeni yöntemi gözler önüne serildi