Mersin Limanı'nda uyuşturucu operasyonu
Mersin Uluslararası Limanı'nda düzenlenen operasyonda 11 kilogram kokain ele geçirildi.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na gelen gemideki muz yüklü konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.
Konteynerde narkotik dedektör köpekleriyle arama yapıldı.
Yapılan aramada 10 pakette 11 kilogram kokain bulundu. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli İ.B. gözaltına alındı.