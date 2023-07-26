Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 2 şüpheli yakalandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi belirlenen 2 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin kimliğini belirledi.Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kadın şüpheli, yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.