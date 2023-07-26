Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 2 şüpheli yakalandı
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi belirlenen 2 kadın şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüphelinin kimliğini belirledi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kadın şüpheli, yakalandı.
ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME VE DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.