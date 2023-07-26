Kılıçdaroğlu’nun yardımcısı Eren Erdem’den şok itiraf: Anlaştığımız başka kanallar da var! Halk TV skandalı sonrası CHP vites yükseltti!

CHP, kendi fonladığı Halk TV ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshettiklerini duyurmuştu. Anlaşmanın iptal edilmesi gündeme bomba gibi düşerken kamuoyunda da büyük tepki çekmişti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem vites yükselterek yeni bir skandala imza attı. Katıldığı programda şok bir itirafta bulunan Erdem, başka kanallarla da anlaşmalarının olduğunu ve bu kanalların ismini vermeyeceğini ifade etti.

CHP'nin fondaş kanal Halk TV ile olan sözleşmelerini feshetmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Bilindiği üzere Halk TV, son dönemde CHP içindeki 'değişim' tartışmalarının en büyük destekçisi konumundaydı.Koltuğu bırakmamak için elinden geleni yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karşı hamle yaparak Halk TV'ye verdiği desteği çekme kararı aldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurarak şunları söylemişti:'Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.'CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem katıldığı canlı yayında Halk TV ile yapılan ticari anlaşmanın sona erdirilmesi ile ilgili soruya yanıt verirken yeni bir skandala daha imza attı.Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını kabul eden CHP'li Eren Erdem şunları söyledi:Bu İsveç'te normal değil ama Türkiye'de normal. Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalarda var. Bu kanalların ismini vermem doğru olmaz. Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam.