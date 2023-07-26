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Beyaz Gazete
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Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi

"Değişim" grubunun propaganda üssü haline gelen Halk TV'ye para akışını keserek, fonladığı diğer muhalif kanalları hizaya çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında "Bu kadarına pes denir" misali "basın özgürlüğü" dersi vermeye kalktı.

Ekleme: 26.07.2023 - 09:11 Güncelleme: 26.07.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi
CHP ve Halk TV arasında yaşanan kriz gündemdeki yerini korurken, Kılıçdaroğlu dün grup toplantısındaki açıklamaları ile bir kez daha hayrete düşürdü.

Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve değişim hareketini öven yayınları sebebiyle kısa süre önce Halk TV ile olan tüm sözleşmeleri fesheden Kılıçdaroğlu, diğer fondaş kanallara da parmak salladı.

Kılıçdaroğlu'nun muhalif medyayı dizayn etme çabaları büyük tepki çekerken, grup toplantısında verilen mesajlar, 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu, pişkinliğin bu kadarı da olmaz' yorumlarını beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi

ELEŞTİRİLERİNDE KENDİNİ TARİF ETTİ

Kürsüde yaptığı konuşmada 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, elebaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdığı için tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ'ı savunarak sözlerine başladı.

'Medya üzerindeki baskıları görüyoruz, bunları yaşıyoruz' diyerek şaşkınlık yaratan Kılıçdaroğlu, 'Doğru haberlerin engellendiğini de biliyoruz' demekten de geri durmadı.

Halk TV'ye uygulanan maddi ve siyasi baskı sürecinde kamuoyuna basın özgürlüğü mesajları veren Kılıçdaroğlu'nun sözleri, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi

CHP'DEKİ KRİZİ HALI ALTINA SÜPÜRDÜ

Öte yandan toplantıdaki konuşmasında parti içi krize ilişkin tek kelime etmeyen Kılıçdaroğlu, çalkantılı süreci adeta görmezden geldi.

Kılıçdaroğlu'nun, 'Hep parti içi sorunlarla gündeme geliyoruz. Kamuoyu önünde yalnızca ülke sorunlarına odaklanalım' ifadeleriyle yeni bir strateji benimsediği öğrenildi.

CHP'DE YENİ SKANDAL

Para karşılığı haber ve yayın yaptırdıklarını kabul eden CHP'li Eren Erdem şunları söyledi:

Kılıçdaroğlu'nun pişkinliği 'pes' dedirtti! Gazetecileri fona bağladı basın özgürlüğü dersi verdi

Başka kanallarla yaptığımız anlaşmalarda var. Bu kanalların ismini vermem

Özel bir konu bu. Onlarla aramızda devam eden bir süreç var o yüzden isimlerini paylaşmam.


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