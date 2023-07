Kemer alev alev yanıyor! Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor...Geçtiğimiz aylardan bu yana yurdun dört bir yanı alevlere teslim oldu.Bir yangın haberi de Antalya'nın Kemer ilçesinden geldi.Pazartesi günü saat 21.08'de ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahaleler devam ediyor.Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 11 uçak ve 22 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.Uçak ve helikopterlerin yerine ise bölgeye gece görüşlü 5 yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.Bölgede çalışmalara başlayan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.Öte yandan karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Göynük Değirmendere Mahallesi'nde yangın sürdürme çalışmalarının devam ettiği bölgede helikopterle havadan incelemede bulundu.Ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında yangın yönetim aracından çalışmaları takip etti.Yumaklı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Değirmendere mevkisinde henüz nedeni bilinmeyen yangınla ilgili söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Dün bütün gün Manisa Saruhanlı'daki yangınla uğraştıklarını ve yangın nedeniyle bazı küçük çaplı yerleşim yerlerinde etkilenme olduğunu hatırlatan Yumaklı, bunun üzerine dün gece Kemer başta olmak üzere 4 yangın olayı daha yaşandığını ifade etti.Söndürme çalışmalarının gece boyunca da devam edeceğini bildiren Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şu an için herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok. Zaten olanlar için de gerekli tedbir alınmış. En azından tehdit arz edebilecek kısımları tedbiren boşaltmışlar. Şu an için herhangi bir yaralımız, can kaybımız ya da benzeri bir nahoş olayımız yok. İnşallah bunu da atlatacağız. Biraz uzun sürdü bunun sebebi de yine yangınların en önemli unsurlarından olan çok yüksek hava sıcaklığı, düşük nem. Şu an için bizim lehimize devam eden husus ise rüzgarın olmaması. İlerleyen saatlerde de çok büyük bir rüzgar beklenmiyor meteorolojik olarak."Yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu yönündeki soruya Yumaklı, "Şu an için bunu tam söylemek zor ama en son 150 ile 200 hektar alan arasında bir ölçüm yapıldı. Her şey bittikten sonra daha net söyleyebileceğiz." dedi.Bakan Yumaklı, tüm çalışanlara özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve vatandaşlardan olası yangınlara karşı duyarlı olmaları yönünde çağrıda bulundu.