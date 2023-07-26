Kemal Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu! CHP’li Önder Sav’dan şok sözler: Yanlış, hayalperest, olanaksız!

Cumhuriyet Halk Partisi'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından kaos yaşandı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.İlk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'değişim şart' diyerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kazan kaldırdı. Bu çıkışın ardından partide görevli pek çok isim, Ekrem İmamoğlu'nun değişim isteğine destek açıklaması yaptı.Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleri ile yaptığı gizli darbe toplantısı ise bardağı taşırdı. Kemal Kılıçdaroğlu 'Tekrarı olursa gereğini yaparım' çıkışı yaptı. Etik dışı diye değerlendirdiği toplantının ardından belediye başkanlarını ve Parti Meclisi'ni topladı. Her fırsatta kalıcı olmadığını ve görevi bırakacağını söylese de 'Kaptan benim gemiyi limana ben götüreceğim' diyerek koltuğa sıkı sıkı sarıldı.İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem seçim süreci hem de seçim sonrası yaptığı hamleler, kendi yol arkadaşlarını bile kızdırdı. Son olarak CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, suskunluğunu bozdu Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Ankara'da sır bir değişim ofisi kurduğu iddia edilen Önder Sav, seçimlerdeki 25 milyon oyu başarısızlık olarak yorumladı.CHP'nin bir an önce olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyen Genel Sekreteri Önder Sav, Kılıçdaroğlu'nun kendisinin genel başkanlıktan istifa ederse parti liderliğinin boşlukta kalacağı sözlerini de yorumladı. 'Geçmişte Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin ve Altan Öymen, genel başkanlığı boşalttıklarında parti boşlukta mı kaldı? Sayın Kılıçdaroğlu genel başkan olduğunda parti boşlukta mıydı?Parti boşlukta kalmaz. Partinin birikimini yok sayarak CHP'yi yönetecek yetenekte kimsenin bulunamayacağını ileri sürmek fevkalade şaşırtıcıdır. Dahası partinin ilkelerine bağlı, geçmişi temiz biri çıkarsa genel başkanlığını ona bırakabileceğini söylemek de yenilir yutulur gibi değildir. Bu söz, CHP'de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır' ifadesini kullandı.Önder Sav, 27 Temmuz itibarıyla genel başkan ve parti organlarının görev ve yetki süresinin dolduğunu da vurguladı. 'Siyasi Partiler Kanunu ve CHP tüzüğü, kurultayın en çok üç yıl süre içinde toplanacağını ve genel başkan, PM ve Yüksek Disiplin Kurulu'nun seçilmesi gerektiğini belirtiyor.Genel başkanın görev süresi üç yıldan fazla olamaz. Dolayısıyla bu süreler aşılmıştır. PM'de genel merkezin tutumlarına karşı salt çoğunluğu aşan bir çoğunluk vardır ve PM partiyi bir olağanüstü kurultaya taşıma olanağına erişilmiştir' açıklaması yaptı.Son seçimlerde alınan sonuçları da değerlendiren Önder Sav, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanlış ve hayalperest vaatlerde bulunduğunu vurguladı.Sözlerine şöyle devam etti: 'Kemal Kılıçdaroğlu son seçimde 'Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı' sözünü unuttu ve kendisi aday olunca toplumda doğal olarak bir şaşkınlık ve tutarsızlık izlenimi yarattı.Yanlış ve hayalperest, olanaksız vaatlerde bulunuldu. Seçim kaybetmesi üzerine kendisinin eleştirilmesinde de şaşılacak ve etik olmayan bir yön yoktur. 10. yenilgisini almış olmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın görevde kalıcı olmak istemesi ve bunda ısrar etmesi seçmenin güven duygusunu azaltmıştır.Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi ve bir kısım anket firmaları tarafından yanıltılmasından doğan bu sonuç, başarıya susamış olan örgütümüzü ve seçmeni çok üzmüş, hayal kırıklığına sürüklemiş ve bir umutsuzluk doğurmuştur.'