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Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıla sayısız yenilgi sığdırdı. Ancak yine de koltuğu bırakmadı. Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı sonrası paniğe kapıldı. Kendisini devirmek için yapılan gizli darbe toplantısı sonrası ise kontrolden çıktı. Dün, CHP'li milletvekilleri ile Ankara'da yemek yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, hepsini tek tek uyardı… 3 saat süren ve oldukça gergin geçen toplantıda milletvekillerine "Artık müsaade etmem. Yolları ayırırız" diye çıkıştı…

Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!
Ekleme: 26.07.2023 - 12:20 Güncelleme: 26.07.2023 - 14:55 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 yıla sayısız yenilgi sığdırdı. Ancak yine de koltuğu bırakmadı. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilginin faturası kendisine kesilince de paniğe kapıldı. Hezimeti, 'başarı' olarak yorumlasa da ne seçmeni ne de partilileri ikna etmeyi başaramadı.

Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!

KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN...

Baba-oğul gibiyiz dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim hareketini başlatması üzerine koltuğunu korumak için hamleleri sıraladı.

Ancak tepkileri bir türlü bastıramadı. Parti içinde kendisine en yakın isimlerin Ekrem İmamoğlu ile gizli darbe toplantısı yapması üzerine kontrolden çıktı.

PM'DE KONTROLÜ KAYBETTİ

Koltuğu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu önce belediye başkanlarını ardından Parti Meclisi'ni topladı. Ancak değişimcilerin PM'de kontrolü ele geçirmesi ile birlikte kendi yol arkadaşlarını bile 'Hırsızları desteklediniz' diyerek hedef aldı.

Koltuğunu korumak için destek arayışını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu son çare olarak CHP'li milletvekillerini topladı. Ankara'daki yemekli toplantıda gündem değişim ve 'Zoom' toplantısıydı.

Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!

MİLLETVEKİLLERİNİ TOPLADI

3 saat sürdüğü öğrenilen toplantıda ilk olarak CHP Grup Başkanı Özgür Özel açılış konuşması yaptı. Sonrasında ise CHP lideri Kılıçdaroğlu yarım saat süren bir konuşma yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu kontrolden çıktı: Milletvekillerini açık açık tehdit etti: Yolları ayırırız!

ÇOK SERT UYARI: 'MÜSAADE ETMEM'

Kulis bilgilerine göre oldukça gergin geçen toplanda CHP lideri milletvekillerini sert bir şekilde uyardı.

Milletvekillerine, kamuoyu önünde parti içindeki tartışmaların konuşulmaması gerektiğini konusunda çağrı yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine, 'Kamuoyu önünde farklı görüntü vermeyi kabul etmem. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem.

Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız' dediği iddiası ortaya atıldı. Kılıçdaroğlu, bugün de ilk kez CHP'den seçilen isimlerle 5'erli grup halinde görüşecek.


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