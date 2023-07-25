Karşıyaka Mezarlığı'nda skandal görüntüler: Melih Gökçek ortaya çıkardı!

Ankara'dan her geçen gün hizmet yetersizliğinden kaynaklı skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.Yaşanan skandallara sessiz kalamayan Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bu kez de Karşıyaka Mezarlığı'na dikkat çekti.Şehrin en büyük mezarlığı olan Karşıyaka'da son zamanlarda ortaya çıkan manzara 'yok artık' dedirtti.Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda birçok mezarlığın harap halde olduğu görüldü. Yıkılan mezarların bazıları ise köpeklerin mesken yeri hale geldi. Gökçek ise yaşanan olaya; Mansur Yavaş'ın Ankara'sı... Yarın öldüğünüzde sizi de buraya gömecekler. Köpeklerle mi yaşayacaksınız' sözleriyle tepki gösterdi.'MANSUR YAVAŞ'IN ANKARA'SI… DÜN BİR MUHTAR ARKADAŞIM BU FOTOĞRAFLARI ÇEKMİŞ… KARŞIYAKA MEZARLIĞI VE KÖPEKLER… NEDİR BU REZALET… NEDİR MEVTALARA KARŞI BU SAYGISIZLIK… 3 SENE ÖNCE BAŞLATTIĞI KÖPEK BARINAĞINI YAPMAKTAN ACİZ MANSUR BU TABLONUN SORUMLUSU DEĞİLSE SORUMLU KİM?''TELE 1, HALK TV, FLASH, KRT, FOX HABER YAPSANIZA BU REZALETİ … YARIN ÖLDÜĞÜNÜZDE SİZİ DE BURAYA GÖMECEKLER… KÖPEKLERLE Mİ YATACAKSINIZ? BU KADAR YANDAŞ OLMAYIN…''MANSUR YAVAŞ ÖLÜM HER FANİ İÇİN KAÇINILMAZ… YARIN SEN DE ÖLECEKSİN… VE MEZARIN BÖYLE KÖPEKLERİN BARINAĞI OLSA NE YAPARSIN?'