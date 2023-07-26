İzmir'de orman yangını çıktı! Havadan karadan mücadele ediliyor

Sıcak havaların etkisini gösterdiği kentlerde orman yangınları korkutan boyutlara ulaştı.Güvenlik güçleri bu kapsamda önlemlerine devam ediyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği İzmir'de bunaltıcı hava nedeniyle sokağa çıkmak durumunda kalanlar zorluk yaşıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede bugün hava sıcaklıkları öğlen saatlerinde, İzmir'de 42 dereceyi bulduğunu ifade etti.İzmir'in Ödemiş ilçesinde Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda saat 13.56 sıralarında başladı.14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 uçak 4 helikopter, 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale ediyor.Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.