İzmir'de düzensiz göçmen hareketliliği! Geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı

Seferihisar ve Foça ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 61 düzensiz göçmenle kurtarılırken, lastik botta hareket halinde olan 18 kişi de yakalandı.

Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere karşı sert müdahalesi devam ediyor.İnsanlık dramına yol açan Yunan unsurları, yeni bir olayla gündeme geldi.Bu kez göçmen hareketliliği İzmir açıklarında yaşandı.Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri anlaşılan 28 düzensiz göçmeni kurtarıldı.Foça ilçesi açıklarında ise yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.Öte yandan Foça açıklarında durdurulan hareket halindeki lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.İlçede karadan ulaşımı olmayan Leventler Koyu'ndan yardım talebinde bulunan 16 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik gemisiyle kurtarıldı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.