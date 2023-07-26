İstanbullunun toplu taşımadaki pislik isyanı kameralara yansıdı

CHP'li İBB'nin yönetiminde olan İstanbul'dan her geçen gün skandal bir haber geliyor.Hizmet yetersizliğinden dolayı ulaşımda her gün ayrı krizler yaşanıyor. İstanbul'da ulaşım neredeyse çile haline gelmişken; İBB, bu perşembe günü UKOME'yi toplayarak ulaşıma zam yapmaya hazırlanıyor.Bir vatandaş Kayaşehir-Kirazlı metrosunda koltuklardaki kiri gösteren bir video çekerek metrolardaki son hali gözler önüne serdi. Vatandaşın koltuğa elini vurduğunda izinin çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş yaşanan duruma 'Kirazlı metrosunda temizlik sıfır' diyerek tepki gösterdi.Öte yandan videonun çekildiği sırada birçok vatandaşın ayakta olduğu ve kirli koltuklara oturmadıkları görüldü.