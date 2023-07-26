İstanbullunun toplu taşımadaki pislik isyanı kameralara yansıdı
Ulaşım çilesi bitmeyen İstanbul'da toplu taşıma araçları da pislik içinde. Kayaşehir-Kirazlı metrosunda koltuklardaki kiri gösteren bir video çeken vatandaş, "Kirazlı metrosunda temizlik sıfır" dedi. Videoda koltuğa eliyle vuran vatandaşın el izinin koltuğa çıktığı görüldü.
CHP'li İBB'nin yönetiminde olan İstanbul'dan her geçen gün skandal bir haber geliyor.
Hizmet yetersizliğinden dolayı ulaşımda her gün ayrı krizler yaşanıyor. İstanbul'da ulaşım neredeyse çile haline gelmişken; İBB, bu perşembe günü UKOME'yi toplayarak ulaşıma zam yapmaya hazırlanıyor.
TEMİZLİK SIFIR
Bir vatandaş Kayaşehir-Kirazlı metrosunda koltuklardaki kiri gösteren bir video çekerek metrolardaki son hali gözler önüne serdi. Vatandaşın koltuğa elini vurduğunda izinin çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Vatandaş yaşanan duruma 'Kirazlı metrosunda temizlik sıfır' diyerek tepki gösterdi.
Öte yandan videonun çekildiği sırada birçok vatandaşın ayakta olduğu ve kirli koltuklara oturmadıkları görüldü.