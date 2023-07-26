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İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı

İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek tarafından üretilen 250 gram normal ve kepekli ekmeğin fiyatı yüzde 66 zamlanarak 3 TL’den 5 TL’ye çıktı. Zamlı satış yarından itibaren başlıyor.

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı
Ekleme: 26.07.2023 - 17:14 Güncelleme: 26.07.2023 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı
İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.

Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:

– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL

– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL

– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL

– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL

– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL

– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL

– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL

– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL

– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL

– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL

– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL

İstanbul'da Halk Ekmek fiyatlarına zam! İşte normal ekmeğin fiyatı
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