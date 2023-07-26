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Hatay ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Emniyet güçlerinin Hatay ve Adana'da gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ terör örgütü yanlısı (4) şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 26.07.2023 - 16:43 Güncelleme: 26.07.2023 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
Hatay ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleriyle birlikte yürütülen operasyonda DEAŞ Terör örgütü yanlısı (4) şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar sevk edildikleri Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklandı.

BOMBA YAPIMINDA KULLANILACAK MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalarda (5) adet el bombası, (1) adet AK-47 marka silah ve silaha ait (528) adet fişek ve bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Hatay ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Operasyon kapsamında firari olarak aranan (Hatay Reyhanlı 1991 doğumlu) M.A. isimli şahıs ise Reyhanlı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay ve Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı



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