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Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek

Google, uzun süre kullanılmayan hesapların ele geçirilme ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle güvenlik politikasında güncellemeye gitti. Buna göre Google, 24 aydan uzun süre kullanılmayan hesapları tamamen silecek.

Ekleme: 26.07.2023 - 11:18 Güncelleme: 26.07.2023 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Google yine uyardı! Kullanılmayan hesaplar silinecek
Google, yakın gelecekte kullanılmayan kişisel hesapların bir kısmını temizleme kararı aldı. Şirket, hesaplarında oturum açmayan herkesi, bu hesapların yakında silinebileceği konusunda uyardı. Ayrıca, söz konusu kullanılmayan hesaplardaki tüm bilgiler de silinecek. Google, uzun süre kullanılmayan hesapların ele geçirilme ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle böyle bir karar aldığını söylüyor.

Google yine uyardı

Kullanılmayan hesapların silineceği ilk olarak mayıs ayında açıklanmıştı. Ancak şirket, geçtiğimiz günlerde herkese bir e-posta göndererek yeniden uyarıda bulundu. Google, hesapların kötü niyetli kişilerin eline geçmesini engellemek için Aralık 2023 tarihinden itibaren, 24 ay süreyle giriş yapılmamış hesapları sileceğini açıkladı. Eğer aktif olarak Google hesabınıza giriş yapıyorsanız, hesabınız silinmeyecek. Ancak bunun dışında da hesabınızın silinmemesi için aşağıdakilerden birini yapmanız gerekiyor.

E-posta okuma veya gönderme.

Google Drive'ı Kullanma.

Hesaba bağlı bir YouTube videosu izlemek

Google Play Store'dan bir uygulama indirme.

Google Arama'yı kullanma.

Üçüncü taraf bir uygulama veya hizmette oturum açmak için Google ile Oturum Aç'ı kullanma.

Google'dan açıklama

Google, kullanıcılara gönderdiği e-postada şu ifadelere yer verdi:

Google, yerleşik güvenlik korumalarımız sayesinde Google Hesabınıza yetkisiz erişimi engelleyerek sizi ve özel bilgilerinizi güvende tutmak için her gün büyük çaba harcar.

Sizi güvende tutmak, kişisel dosyalarınızı ve bunlarla ilişkili verileri saklama süremizi en aza indirmek için ürünlerimiz genelinde güçlü gizlilik uygulamalarına sahip olmak anlamına gelir. Hizmetlerimizi artık kullanmıyor olsanız bile özel bilgilerinizi korumak ve hesabınıza yetkisiz erişimi önlemek istiyoruz. Bu nedenle, Google Hesaplarında etkin olmama süresini tüm ürün ve hizmetlerimizde iki yıl olarak güncelliyoruz.

Bu değişiklik bugün uygulanmaya başlayacak ve etkin olmayan, yani iki yıldır oturum açılmamış veya kullanılmamış tüm Google Hesapları için geçerli olacak. Etkin olmayan hesaplar ve içerikleri 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren silinebilecek.

Son iki yılda Google Hesabınızda işlem yaptıysanız veya hesabınızı kullanarak herhangi bir Google hizmetinde oturum açtıysanız bu değişiklikler sizi etkilemez.

Değişiklikler bugün yürürlüğe girse de hesap silme işlemlerine Aralık 2023 tarihinden önce başlanmayacaktır.

Hesabınızın etkin olmadığı kabul edilirse herhangi bir işlem yapmadan veya hesap içeriğini silmeden önce hem size hem de kurtarma e-postalarınıza (eklenmişse) birkaç hatırlatma e-postası göndeririz.

Bu hatırlatma e-postaları, hesabınızla ilgili herhangi bir işlem yapılmadan en az 8 ay önce gönderilir.

Silinen Google Hesabı'nın Gmail adresi yeni bir Google Hesabı oluşturulurken tekrar kullanılamaz.
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