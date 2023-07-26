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Gaziantep'te göçmen operasyonu: 38 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Ekipleri, Nurdağı kavşağında durdurulan iki araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi. Göçmen organizatörü iki kişi gözaltına alındı.

Ekleme: 26.07.2023 - 09:53 Güncelleme: 26.07.2023 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Gaziantep'te göçmen operasyonu: 38 düzensiz göçmen yakalandı
Gaziantep’te illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik Nurdağı kavşağında durdurulan 2 araçta arama yaptı. Araçlarda yapılan aramalarda illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 38 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili göçmen organizatörü 2 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler tamamlanan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilirken, göçmen organizatörü 2 şahıs ise sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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