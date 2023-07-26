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Beyaz Gazete
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Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim tartışmaları hız kesmedi. Koltuk savaşında, parti gerildi. Gizli darbe toplantısının ifşa olması ile CHP'de taraflar kendini iyice belli etti… Tam da bu sırada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkilerin sonlandırıldığını söyledi. Para akışı kesilen Halk TV ile CHP arasında kılıçlar çekildi… Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan CHP'ye ardı ardına suçlamalar geldi. Eren Erdem için "Ergen düşüncesine sahip birisi" diyen Mahiroğlu'nun o iddiası şaşkına çevirdi: Trol ordusu kuruyor… Özellikle YouTuber'lara…

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!
Ekleme: 26.07.2023 - 09:31 Güncelleme: 26.07.2023 - 09:52 / Editör: Ozge Selin
Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!
Seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan değişim tartışmaları hızla tırmandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen istifa çağrılarına kulak tıkadı. 'Değişim' diyerek kazan kaldıran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile koltuk kavgasına başladı…

MEDYA SAVAŞI BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yönelik başlattığı medya operasyonu için de düğmeye bastı. Kavga, CHP'nin fonladığı fondaş medyaya kadar ulaştı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

Gizli darbe toplantısının ardından parti içinde saflar iyice belli olurken Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sonu önce belediye başkanlarını ardından parti meclisini topladı.

FONDAŞ HALK TV İLE ANLAŞMALAR SONLANDIRILDI

İşte tam da bu gergin toplantılar sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, fondaş Halk TV ile tüm ilişkinin kesildiğini ve sözleşmelerin feshedildiğini açıkladı. Bunun üzerine ortalık bir kez daha karıştı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

Eren Erdem'in çağrısı ile kanalda yayınlanacak programların yayından kaldırıldığı iddia edilirken CHP'nin desteğini kaybeden Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu paniğe kapıldı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

'KİME HİZMET ETTİĞİ BELLİ OLMAYAN...'

Eren Erdem için 'Kime hizmet ettiği belli olmayan karanlık genel başkan yardımcısı' ifadesini kullanan Cafer Mahiroğlu, son olarak gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına katıldı. Gerilimi tırmandıracak açıklamaları sıraladı.

EREN ERDEM İÇİN ERGEN DEDİ!

Eren Erdem için 'Çocukluk evresini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi' diye tanımlayan Cafer Mahiroğlu, 'Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı koltuğunda oturamaz' çıkışı yaptı.

'BAŞKA FONDAŞ KANALLAR DA VAR' İTİRAFI

CHP'nin başka kanallarda da benzer anlaşmalar yaptığını ve o kanalları da fonladığını itiraf eden Mahiroğlu, 'Kime hizmet ettiği, o koltuğa nasıl oturduğu belli olmayan şahsa soruyorum, CHP-Halk TV anlaşmasını niye iptal ettiniz? Başka yerlerle de bu anlaşmayı yaptınız mı, yaptıysanız iptal ettiniz mi?' ifadesini kullandı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

Sert açıklamalarını sürdüren Cafer Mahiroğlu, CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğu bombasını patlattı.

100-150 BİN TL ÖDEME YAPILIYORMUŞ!

'Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor. Kulağıma şöyle sözler geliyor. Bu şahıs bir trol ordusu kuruyor. Youtuber'lara 100-150 bin TL verip trol ordusu kuruyor.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

Sen bu kaynağı nereden buluyorsun? Ben diyorum ki CHP acilen böyle bir ne olduğu belirsiz karanlık adamdan kurtulmak zorunda. Bir gazete sahibi diyor ki bana 100-150 bin TL teklif etti. Sen bu kaynağı nereden buldun?' çıkışı yaptı.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

CHP'nin anlaşmaları feshetmesi üzerine paniğe kapılan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunmuştu. Eren Erdem için 'Kime hizmet ettiği belli olmayan genel başkan yardımcısı' ifadesini kullanan Cafer Mahiroğlu, mesajında şunları söylemişti:

'Sayın Genel Başkan, kime hizmet ettiği belli olmayan bir karanlık genel başkan yardımcınızın aldığı Halk TV'ye sansür ve ambargo kararı, Görkemli Hatıralar yayınından sadece birkaç saat önce 'tebliğ edildi'. Bu ani ve zorlayıcı karar nedeniyle, 3 saatlik program 45 derecelik Antalya sıcağında, güneş altında yapıldı. Kararının altında sizin imzanız olduğu haberlerini bazı basın kuruluşlarının yayınlarında okuyoruz. Bugün 24 Temmuz, sansürün kaldırılışının 115. yıldönümü. Özgür basın açısından bu simge günde soruyorum, bu haberler doğru mu? Cumhuriyet'le yaşıt CHP'nin 100 yıllık kurumsal hafızası, kurucu felsefesi ve kurucu başkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri ile uyuşmayan bu yasakçı ve sansürcü karara imza atmayacağınızı bilecek kadar sizi tanıdığımı zannediyorum. Sadece siz değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturan hiçbir genel başkanın böyle bir karara imza atmayacağını da bilirim.

Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu’ndan şok suçlama: Trol ordusu kuruyor!

Çünkü ben de o okulda yetişmiş biriyim. CHP kültürü, yasakçı, sansürcü zihniyete geçit vermez, bu zihniyet CHP bünyesinde barınamaz. Yetişkinlik evresine ulaşamamış bir ergen aklının CHP'ye ihanet etmesine, kurumsal kimliği aşındırmasına lütfen izin vermeyin. Size Halk TV adına değil, CHP'nin 100 yıllık hafızası adına çağrı yapıyorum. CHP'yi böyle bir kara lekeyle başbaşa bırakmayın. Halk TV'nin geçmişi, ideali, hedefi bellidir. Yeri Gezi Direnişi'nden bu yana halkın, haklının, hak mücadelesinin, özgürlüklerin, demokrasinin yanıdır. Biz hiçbir sansürü kabul etmedik; etmeyiz de. Ödediğimiz ağır bedellere rağmen geri adım atmadığımız bu mücadelemiz salt kendimiz için de değildir. Bu, milyonlarla birlikte ortak Türkiye hayalimizdir. Siz 'Adalet' çağrısıyla 420 kilometre yol yürüdünüz, yanınızda tıpkı sizin gibi özgür, adil bir Türkiye isteyen milyonlar vardı. Bu birlikteliğe gölge düşürmeyin. Çağrımızı lütfen dikkate alın ve Halk TV'ye uygulanan bu sansürden vazgeçilmesini sağlayın. Ne ülkeye, ne de CHP kimliğine bu kara lekenin sürülmesine izin vermeyin.


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