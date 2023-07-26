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Depremin üzerinden 5 ay geçti! Malatya’da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen kentte, afet konutları yükselmeye devam ediyor. İlk etapta inşa edilen 33 bloklu 681 konutun tamamlanma aşamasına geldi.

Ekleme: 26.07.2023 - 09:40 Güncelleme: 26.07.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Depremin üzerinden 5 ay geçti! Malatya’da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldı
6 Şubat depremleri unutulmadı...

Türkiye, beş ay önce gözünü asrın felaketiyle açtı.

Yurdun güneyindeki 11 kenti enkaza çeviren Kahramanmaraş merkezli depremler, unutulmaz yaralar açtı.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği bölgede, ekipler çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Aradan geçen zamana rağmen, yerle bir olan kentlerin ayaklanması için ve vatandaşlara güvenilir konutlar teslim edilmesi için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor.

Bir yandan enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkımı yapılırken, bir yandan da deprem konutları yükseliyor.

Konutlar yıl sonuna kalmadan teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yeni dönemde göreve gelir gelmez çalışmalara ilk olarak afet bölgesinden başladı.

Böylelikle çalışmalar bir kez daha hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yıl sonuna kalmadan teslim edileceğini açıkladığı konutlar güvenle inşa ediliyor.

33 bloktan oluşan konutlar inşa edildi
Öyle ki, depremden önemli ölçüde etkilenen Malatya'da temelleri atılan deprem konutlarının yapımında sona gelindi.

Kentte 14 bin konut, 7 bin 131 köy evi ile 679 ahırın inşası için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi’nde ilk etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşası da aralıksız devam ediyor.

Depremin üzerinden 5 ay geçti! Malatya’da kalıcı konutlarda sona yaklaşıldıMalatya'nın deprem konutları
"İlk etapta 681 konutumuz inşa ediliyor"
Kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarının ilçenin birçok farklı noktasında devam ettiğini kaydeden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şu ifadeleri kullandı:

Çamurlu Mahallemizde ilk etapta 681 konutumuz inşa ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yılbaşında konutlarımız vatandaşlarımıza teslim edilecek. Battalgazi’de birçok noktada kalıcı konutlar için çalışmalar devam ediyor. Süreç içerisinde peyderpey tamamlanan konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek.

"Hafta sonu temel atma törenini gerçekleştireceğiz"
Kentte depremlerde ciddi boyutta etkilenen dört ilçede kalıcı konutlar ve yerinde dönüşüm çalışmaların sürdüğünü belirten Güder, sözlerine şöyle devam etti:

Birinci önceliğimiz ve hedefimiz yerinde dönüşümü sağlayarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Bu noktadaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. İnşallah kısa sürede yerinde dönüşümün başlatılması içinde gerekli adımları atmış olacağız. Bu hafta sonu da yerinde dönüşümü noktasında 6 aydır üzerinde çalışmış olduğumuz çarşı merkezinin temel atma törenini de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla gerçekleştirmiş olacağız bunu da burada ifade etmiş olayım.
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