Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.
Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, mevkidaşı Hakan Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı.
Basına kapalı görüşme
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
1 aydır kayıp bakanın yerine atandı
Çin Dışişleri Bakanlığı, 1 aydır kendisinden haber alınamayan Qin Gang’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak yerine Wang Yi’nin getirildiğini duyurmuştu.
Türkiye-Çin ilişkilerinde yeni dönem
Wang Yi, atandığı günün ertesi Türkiye'ye geldi. Daha önce de Wang Yi'nin Türkiye ile ülkesinin arasında güçlü diyalog köprüleri kurması nedeniyle, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiği yorumları yapıldı.