Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, mevkidaşı Hakan Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlandı.Basına kapalı görüşmeCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.Çin Dışişleri Bakanlığı, 1 aydır kendisinden haber alınamayan Qin Gang’ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak yerine Wang Yi’nin getirildiğini duyurmuştu.Wang Yi, atandığı günün ertesi Türkiye'ye geldi. Daha önce de Wang Yi'nin Türkiye ile ülkesinin arasında güçlü diyalog köprüleri kurması nedeniyle, iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme girildiği yorumları yapıldı.