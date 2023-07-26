CHP'li isim ‘Çıkın açıklayın’ diyerek çağrıda bulundu: CHP’li belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlar kim?

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını sonlandırdı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, sözleşmeyi feshettiğini öne sürdüğü CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alıp, "Çocukluk evrenini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi" ifadelerini kullandı.Sözlerinin devamında CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor" demişti.Tüm bu gelişmeler ışığında CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Meclis Üyesi Hüseyin Çağ, CHP yönetimine çağrıda bulunarak; "CHP'li Belediyelere kitap satan gazeteci ve yazarlarda açıklansın…" ifadelerine yer verdi.CHP'nin fondaş kanal Halk Tv ile olan sözleşmelerini feshetmesi gündeme bomba gibi düştü. Bilindiği üzere Halk Tv, son dönemde CHP içindeki "değişim" tartışmalarının en büyük destekçisi konumundaydı. Koltuğu bırakmamak için elinden geleni yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, karşı hamle yaparak Halk Tv'ye verdiği desteği çekme kararı aldı.CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, CHP'nin, Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini duyurdu. CHP'li Eren Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir."Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Çağlar Çağlayan tarafından Ankara 54. Noterliğine verilmek üzere hazırlanan fesihnamede ise şu ifadelere yer verildi:"1 Ocak 2023 tarihli sözleşmenin 6.3. numaralı maddesi, 7 gün önceden bildirmek kaydı ile sözleşmenin tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedilebileceğini düzenlemektedir. Bu çerçevede, işbu ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren sözleşmede yazılı sürenin (7 gün) geçmesi ile sözleşmeyi yukarıdaki madde uyarınca tek taraflı ve tazminatsız olarak feshettiğimizi, feshin kabule bağlı olmadığını, bu süreden sonra sözleşmeye konu hizmetin tarafınızdan alınmayacağını ve bugüne dek iki tarafın yükümlülüklerinin devam edeceğini vekaleten saygılarımızla bildiririz."CHP'nin Halk Tv olan sözleşmesini feshetmesi bazı tepkileri de beraberinde getirdi. O tepkilerden biri de Sözcü Tv'den el çektirilen Yılmaz Özdil'e ait. Özdil, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, fesihnameyi, "Türk basın tarihinin en hazin belgesi" olarak nitelendirdi.Özdil paylaşımının devamında, "Hangi kalemlere, hangi yorumculara, hangi haberlere kaç para ödendiğini de açıklayın, başka hangi kanallara para ödendiğini, hangi namuslu gazetecilerin bu sözleşme karşılığında işten kovdurulduğunu da açıklayın." diyerek CHP yönetimine yükledi.Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise Halk Tv'ye artık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hükmedeceğini söyledi. Çiçek, açıklamasında "Artık Halk Tv nin, sizin vereceğiniz 650 milyona ihtiyacı yok; onun arkasında milyon dolarlara hükmeden Ekrem İmamoğlu var. İki yıl evvel kamuya ifşa ettiğim hususları inkar ederek, aleyhime dava açanlar; şimdi ise noter ihtarı ile sözleşme sonlandırıyor! Yakalandınız!" dedi.