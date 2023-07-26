Beştepe'de Filistin diplomasisi: Mahmud Abbas ve Haniye Külliye'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Külliye'de kritik ziyaret sonucu Filistin zirvesi gerçekleşti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet ederek Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı.



Görüşmede Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirildi.



Görüşme ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abbas ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklamasına iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirterek, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini bir kez daha vurgulamıştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin diplomasisi bugün de sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.



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