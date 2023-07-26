Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Türkiye'ye uzanan kirli elleri kıracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'nden önemli açıklamalarda bulundu.'2 BİN 89 POLİS MEMURUMUZU KUTLUYORUM'Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Bu gurur gününüzde sizlerle beraber olmaktan, buna şahitlik etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. 6. dönem olarak eğitimlerini tamamlayan polis memurlarımızı mezun ediyoruz. Başarıyla bitiren 497'si kadın 1592'si erkek toplam 2 bin 89 polis memurumuzu kutluyorum. Dereceye giren öğrencilerimizi özellikle tebrik ediyorum. Tüm hocalarınıza, amirlerinize ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Sizleri vatana, millete onurla hizmet edecek şuurla yetiştiren ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Dünyanın 16 farklı ülkesinden toplam 87 öğrencimizi akademiden mezun etmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Mezun olan misafir öğrencilerimize bundan sonraki meslek hayatında başarılar diliyorum.Bugün bünyesine katılan 2 bin 89 yeni polis memurumuzla birlikte emniyet teşkilatımız daha da güçlenecektir. Sizleri her türlü saldırıdan, beladan muhafaza buyursun. Gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Milletçe kendimizi huzur ve güvende hissediyorsak bunun altında emniyet teşkilatımızın yer aldığını biliyoruz. Polislerimiz şanla şerefle görevlerini yaparak güvenlik talebini karşılıyor. Devletimizin bekasının, milletimizin esenliğinin teminatısınız. Emniyet teşkilatımız, ekonomide elde ettiğimiz başarıların, terör örgütlerine verdiğimiz başarının baş aktörlerinden biridir.Güvenlik güçlerimizin 6 Şubat depremlerinde bir kez daha gördük. Emniyet birimlerimiz süratle harekete geçti. Polislerimiz depremzedelere yardım için adeta seferber oldu. Türkiye başarılı bir imtihan vermiştir. Depremde yıkıntıların altında kalan 216 emniyet personelimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim bir daha böyle afetler göstermesin. Türkiye depremden sadece 3 ay sonra iki seçimi demokrasiye yakışır şekilde sorunsuz yaptı.15 TEMMUZ'DAN BUGÜNE FETÖ İLE MÜCADELETarihimizin en büyük ihanetlerinden biri 15 Temmuz'dur. Karanlık bir geceyi milletimizin direnişi sayesinde kardan daha beyaz bir sabaha çevirdik. Üzerinden 7 değil 70 yıl da geçse 15 Temmuz'u unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatırlarına daima sahip çıkacağız. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimize havale ediyorum. Sizler kahvenizi yudumlarken ülkenin evlatları mücadele verdi.Türkiye'ye uzanan kirli elleri kırmakta kararlıyız. Terör örgütlerini tehdit unsuru olmaktan çıkaracağız. Türkiye'nin terör belasından kurtulması hayati derecede önemlidir. Ekonomiden demokrasiye, dış politikadan milli birlik ve bütünlüğümüze yönelik girişimleri akamete uğratmamız, terör belasını tamamen defetmemize bağlıdır.DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELETürkiye'de belli çevrelerin, özellikle seçim döneminde istismar ettikleri göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu da terör örgütleriyle başarılı bir mücadeleden geçmektedir. Suriye'de ölümden kaçarak, bizlere sığınan ve bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ülkemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe, sığınmacıların kendi toprakları dönmesi beklenenden daha fazla vakit alacaktır. Terörden arındırıp güvenli yerlere çevirdiğimiz yerlere 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Briket evler projesiyle 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. Sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermek bir Müslüman Türk'e yakışmaz. Mazlumları kökenine göre yargılamak bize yakışmaz. Yabancı düşmanı fikirlere meyletmek bize yakışmaz. Mazlum ve mağdura kucak açarken, gerçekçi uygulamalarla yasa dışı göç sorununa kalıcı çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.