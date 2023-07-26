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Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." denildi.

Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Ekleme: 26.07.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.07.2023 - 10:28 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır.

Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Fatıma Al MUSA isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;

2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlenmiştir.

Şahsın Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenmiştir.

Velat JAMO isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun;

2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edilmiştir.

Şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir.'

Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı


Bakanlık duyurdu! İstanbul'da eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
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