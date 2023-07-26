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ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı

TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın Kazakistan'da test denemelerine başlandı.

ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı
Ekleme: 26.07.2023 - 10:11 Güncelleme: 26.07.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı
Yerli ve milli hava araçları uluslararası platformda yer edinemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA Kazakistan'da...

Kazakistan'da test başladı

Sarbaz.kz'te yer alan habere göre, Türk insansız hava aracı ANKA'nın denemeleri Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında başladı.

Kazakistan askeri birliğinin uçuş ve mühendislik personeli tarafından gerçekleştirilen denemelere TUSAŞ temsilcileri de eşlik ediyor.

ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı

Testi geçince envantere girecek

ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek.

Denemelerin başarılı sonuçlanması durumunda ANKA, Kazak ordusunun envanterine dahil olacak.

Anka'nın teknik özellikleri

Kanat Açıklığı 17.5 m

Uzunluk 8.6 m

Yükseklik 3.25 m

ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı

Anka'nın performansı

Havada Kalış Süresi 30+ Saat @ Görev İrtifası
Maksimum irtifa 30.000 ft (MSL)
Görev İrtifası 18.000 - 23.000 ft
Link Menzili 250+ km
Motor Ağır Yakıt Motoru
Faydalı Yük Kapasitesi 350+ kg
MTOW 1.700 kg

ANKA'nın sistem Özellikleri

-Tam otonom operasyon
-Yedekli uçuş kontrol sistemi
-Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)
-Yedekli elektrik üretim ve dağıtım
-Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)
-DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)
-Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)
-Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)
-Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti
-Düşük ömür devri maliyeti
-Ağır yakıtlı itki sistemi
-Katlanabilir iniş takımı
-Yedek acil durum pilleri
-Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet
-Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler
-Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı
-Yük Veri Kaydı

ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı

ANKA'nın yük seçenekeleri
1)-Keşif Gözetleme Faydalı Yükleri
- Yüksek Çözünürlük EO/IR/LD/LRF Kamera
- SAR/GMTI-ISAR Radar
- Geniş Alan Gözetleme Kamerası

2)-Elektronik Harp

- ESM / EA (Elektronik Destek Tedbirleri /Elektronik Taarruz)
- ComJam (İletişim Sinyali Karıştırıcı)

3)Silahlar

- Hassas Güdümlü Bombalar
- Lazer Güdümlü Roketler
- Anti-tank Füzeleri

4)-Operasyon Destek Sistemleri

- Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi (20 Mbps kadar)
- Personel Yer Bulma (PLS)
- VHF/ UHF Radyo Rölesi
- Dijital Veri Kaydedici
- Uzak Görüntü Terminali
- Yedekli Dar Bant Uydu Alıcı-Verici
- İletişim Podu
- MALD (İHA'dan İHA Bırakma)

ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı
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ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı
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