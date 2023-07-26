ANKA'nın Kazakistan'daki testleri başladı

Yerli ve milli hava araçları uluslararası platformda yer edinemeye devam ediyor.Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA Kazakistan'da...Sarbaz.kz'te yer alan habere göre, Türk insansız hava aracı ANKA'nın denemeleri Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında başladı.Kazakistan askeri birliğinin uçuş ve mühendislik personeli tarafından gerçekleştirilen denemelere TUSAŞ temsilcileri de eşlik ediyor.ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek.Denemelerin başarılı sonuçlanması durumunda ANKA, Kazak ordusunun envanterine dahil olacak.Kanat Açıklığı 17.5 mUzunluk 8.6 mYükseklik 3.25 mHavada Kalış Süresi 30+ Saat @ Görev İrtifasıMaksimum irtifa 30.000 ft (MSL)Görev İrtifası 18.000 - 23.000 ftLink Menzili 250+ kmMotor Ağır Yakıt MotoruFaydalı Yük Kapasitesi 350+ kgMTOW 1.700 kg-Tam otonom operasyon-Yedekli uçuş kontrol sistemi-Yedekli otomatik iniş-kalkış sistemi (DGPS ve radar)-Yedekli elektrik üretim ve dağıtım-Yedekli yüksek veri hızlı veri bağlantısı (44 Mbps)-DO178B sertifikalı yazılım (DO-254 sertifikalı uçuş kritik donanım)-Kriptolu haberleşme (Comsec & Transec)-Acil durum meydanlarına iniş kabiliyeti (Kalkış seçeneği ile)-Link kopması durumunda kalkış yapılan üsse otonom dönüş ve iniş kabiliyeti-Düşük ömür devri maliyeti-Ağır yakıtlı itki sistemi-Katlanabilir iniş takımı-Yedek acil durum pilleri-Yeni geliştirilen daha güçlü motor ile artırılmış kabiliyet-Yoğun karıştırıcı koşullarına dayanıklı uçuş sensörü ve faydalı yükler-Yüksek Kapasiteli Telemetri ve Faydalı-Yük Veri KaydıANKA'nın yük seçenekeleri1)-Keşif Gözetleme Faydalı Yükleri- Yüksek Çözünürlük EO/IR/LD/LRF Kamera- SAR/GMTI-ISAR Radar- Geniş Alan Gözetleme Kamerası- ESM / EA (Elektronik Destek Tedbirleri /Elektronik Taarruz)- ComJam (İletişim Sinyali Karıştırıcı)- Hassas Güdümlü Bombalar- Lazer Güdümlü Roketler- Anti-tank Füzeleri- Geniş Bant Uydu Haberleşme Sistemi (20 Mbps kadar)- Personel Yer Bulma (PLS)- VHF/ UHF Radyo Rölesi- Dijital Veri Kaydedici- Uzak Görüntü Terminali- Yedekli Dar Bant Uydu Alıcı-Verici- İletişim Podu- MALD (İHA'dan İHA Bırakma)