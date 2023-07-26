Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
Saat 04.10 sıralarında merkez üssü Adıyaman Sincik olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Sarsıntının yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.