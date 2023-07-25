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Vedat Işıkhan: Kısa çalışma ödeneğinden 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, süresinin 3 ay daha uzatıldığı Kısa Çalışma Ödeneği verilerini Twitter adresinden paylaştı.

Ekleme: 25.07.2023 - 17:22 Güncelleme: 25.07.2023 - 17:23 / Editör: Ozge Selin
Vedat Işıkhan: Kısa çalışma ödeneğinden 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından istihdamı korumak için alınan Kısa Çalışma Ödemesi'nin süresi uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabında yayınladığı mesajında Kısa Çalışma Ödeneği'nin 3 ay daha uzatıldığını hatırlatarak, bugüne kadar ödenen ve toplam ödeneceği düşünülen miktarını aktardı.

Bakan Işıkhan, mesajında daha önceki dönemde 110 bin kişiye 963 milyon lira ödendiğini açıkladı.

Işıkhan'a göre, uzatılan süreçte de 115 bin kişinin uygulamadan yararlanması bekleniyor.

"Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz"
Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 3 ay daha uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği uygulamasından; 3 aylık sürede 110 bin kişiye yaklaşık 935 milyon lira kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi. Uzatılan 3 aylık süreçte ise yaklaşık 115 bin kişinin Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanması beklenmektedir. Yaklaşık 1 milyar liralık ödeme yapılacağını öngörüyoruz. Tüm imkanlarımızla milletimizin yanındayız.

Kısa Çalışma Ödeneği süresi depremin istihdama etkisini azaltmak için uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin istihdama etkisini en aza indirmek amacıyla başlatılan kısa çalışma ödeneğinin de 3 ay süreyle uzatıldığını söyledi. Erdoğan, mücbir sebep düzenlemesinin depremden en çok etkilenen Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ile Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde devam edeceğini açıkladı.
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