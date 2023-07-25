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Beyaz Gazete
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Ümit Özdağ'dan gizli anlaşmaya tepki gösteren muhalefet liderlerine: Hepinizin haberi vardı!

28 Mayıs ikinci tur seçimlerinden önce muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli anlaşma yaptıkları ortaya çıkan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, anlaşmaya tepki gösteren muhalif liderleri eleştirerek anlaşmadan haberdar olduklarını söyledi.

Ekleme: 25.07.2023 - 09:26 Güncelleme: 25.07.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Muhalefetteki seçim yenilgisinden sonra başlayan kriz gizli anlaşma skandalı ile zirve yaptı...

İlk turda 2,5 milyon oy fark yiyen muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turdan önce Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan destek istemişti.

Siyasetin gündemi gizli anlaşma

Seçimden sonra Özdağ, katıldığı bir programda "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık." diyen Özdağ, CHP Sözcüsü Faik Öztrak tarafından yalanlandı.

Kılıçdaroğlu'nun ise doğruladığı ve Öztrak'ın haberdar olmadığını söylediği gizli anlaşma gündeme bomba gibi düştü.

Başta muhalefetteki liderlerden olmak üzere ortaya çıkan bu gizli anlaşma büyük tepki çekti.

Özdağ'dan tepkilere cevap

Yapılan yazılı ve sözlü açıklamalarda söz konusu anlaşmanın siyasi ve ahlaki etiğin dışında olduğu dile getirilirken Özdağ tepkilere cevap verdi.

Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen “100. Yılında Lozan Barış Antlaşması-Lozan Paneli”ne katılan Özdağ konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hepsinin haberi vardı"

Tüm liderlerin, özellikle de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yapılan anlaşmadan haberi olduğunu belirten Ümit Özdağ şu ifadeleri kullandı:

"Haberimiz yok’ diyemezler, hepsinin haberi var. Hele Meral Akşener’in böyle bir şey söylemeye hiç hakkı yok. Televizyon kameralarının önünde, 28’inden önce çıktı, tek tek tek açıkladı. Neden açıkladı onu bilemem ama açıkladığını biliyoruz. Ben bile Twitter hesabımdan bu açıklamayı paylaştım.

Özetle, Kemal Bey’in yapmış olduğu hamle, yani Zafer Partisi ile bu ittifak çerçevesinde Zafer Partisine İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlığın verilmesi bütün bir seçim kampanyası boyunca yapılmış en doğru harekettir. Tabanda da böyle bir karşılık gördü zaten."
Ümit Özdağ'dan gizli anlaşmaya tepki gösteren muhalefet liderlerine: Hepinizin haberi vardı!
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