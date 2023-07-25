Uçurumun kenarında kendiliğinden oluştu: Dünyada nadir görülüyor duyan şifa için Türkiye'ye geliyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 15 kilometre olan Bakırcıoğlu köyünde bulunan ‘Uyuz Gölü' şifa arayanların uğrak yeri oluyor.Köye 2 kilometre mesafede bulunan ve yer altından kaynayarak çıkan kaynak suyun romatizmal ve cilt hastalıklarına iyi geldiği düşünülüyor.Havaların bir hayli sıcak gittiği kentte, serinlemek isteyenler de bu göle geliyor. Hastalıklarına şifa arayanlar ise bu göle girerek hem şifa buluyor hem de serinliyor.Gölün, koruma altına alınan 'Uyuz çermiği' oluşturması ve dünyada nadir görülen sırt tipi travertenleri de dikkat çekiyor.Yusuf Gündüzen, suyun ılık ve şifalı olduğunu ifade ederek, “Şifalı bir su. Genellikle uyuz olanlar, kaşıntısı olanlara bu su birebir geliyor. Özellikle hafta sonu buraya çok kişi gelir. Suyun sıcaklığı ılık, ne soğuk ne çok sıcak. Ne insanı üşütür ne de yakar. Vatandaşlar hafta sonu buraya akın akın gelir. Pikniğini yapanlar da olur. Önceden burası bu kadar büyük değildi. Köyün muhtarı burayı genişlettirdi. Biraz daha bakım yapılırsa daha çok insan gelir. Su yerden kaynıyor, şifalı olarak biliniyor” dedi.