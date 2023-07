Türkiye başarı hikayesi yazıyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Tarihimizin en yüksek ihracat sözleşmesine imza attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan savunma sanayi ihracatında bu yıl hedefin 6 milyar dolar olduğunu vurgulayarak hedefin de çok üstüne çıkılabileceğini belirtti. Türkiye’nin karşılaştı pek çok engele, gizli açık ambargoya rağmen savunma sanayisini geliştirmeye büyük önem verdiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, “Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkânlarla karşılayabiliyoruz. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan on ülkeden birisi olan Türkiye aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumunda” dedi.

Körfez turunun savunma sanayi ihracatına önemini anlatan Başkan Erdoğan, "savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. İDEF 2023'te bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı (İDEF) video mesaj gönderen Başkan Erdoğan emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:1993 yılından beri düzenlenen İDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı yeni ortaklıkların tesis edildiği savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorumTürkiye olarak karşılaştığımız pek çok engele gizli açık ambargoya rağmen savunma sanayimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz milli teknoloji hamlemizin meyvelerini hamdolsun farklı alanlarda toplamaya başladık. Türk savunma sanayi sektörü son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazmaktadır. Sektörümüz çatışma bölgelerinde sınanan zırhlı araçlarıyla, toplarıyla, roketleriyle, hava savunma sistemleri ile envai çeşit silah ve radar sistemleri ile rüştünü ispatlamıştır.Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkânlarla karşılayabiliyoruz. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen üç ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan on ülkeden birisi olan Türkiye aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu'yu donanmamızın hizmetine verdik. AKINCI ile başladığımız TİHA hamlemizi insansız savaş uçağımız KIZILELMA ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz. KAAN ismini verdiğimiz beşinci nesil Milli Muharip Uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz.Savunma sanayine mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 4 yüz milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk altı ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır inşallah yılsonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum.Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretinde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. İDEF 2023'te bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz. Hep söylediğimiz gibi biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz uzun vadeli ortaklıklar kurmayı ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kara, deniz, havacılık ve uzay lojistik destek güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyecek firmalarımızın her birine başarılar diliyorum. Uluslararası Savunma Sanayi fuarımızın verimli geçmesini temenni ediyor tüm katılımcılara tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum.