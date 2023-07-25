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Türkiye Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu: Tıp isteyen sahte doktordan haber var!

Ayşe Özkiraz, kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıttı. Foyası ortaya çıkınca tutuklandı. Son duruşmada pişman olduğunu, Tıp fakültesini kazanmak için ders çalışmaya başladığını anlattı. Tahliye olunca sınava giren Özkiraz, aldığı puanı görünce yıkıldı…

Ekleme: 25.07.2023 - 15:43 Güncelleme: 25.07.2023 - 15:43 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Ayşe Özkiraz’ı konuşmuştu: Tıp isteyen sahte doktordan haber var!
Türkiye sahte doktor skandalını konuşmuştu… Akıllara durgunluk veren olay Tekirdağ'da yaşanmıştı. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim'de cezaevine yollanmıştı.

Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne konulan Özkiraz, avukatı aracılığıyla karara itirazda bulunmuştu. Son duruşmasında Özkiraz, yaptıklarından pişman olduğunu belirterek, özür dilemişti.

Özkiraz, "Maddi bir kazanç sağlamadım. Ameliyata girdiğimi kabul ediyorum. Dikiş işlemini bir kez yaptım. Ben gerçekten çok pişmanım, dersimi aldım. Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. İlaç tedavisine başladım" diye konuşmuştu.

Cezaevinde kaldığı sürede kitap okuduğunu belirten Özkiraz, "Sınav başvurumu yaptım 17 Haziran'ı bekliyorum. Umarım Tıp Fakültesi'ni kazanacak bir puanım olur" demişti.

Mahkeme heyeti ise Ayşe Özkiraz'ı, 'Özel belgede sahtecilik'ten 1 yıl, 'Resmi belgede sahtecilik'ten 3 yıl, 'Yetkisiz hekimlik suçlarını düzenleyen kanuna muhalefet' suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, 'Özel belgede sahtecilik' suçundan verdiği 1 yıllık cezada hükmün açıklanmasını geri bırakarak, Özkiraz'ın tahliyesine karar verdi.

Ayşe Özkiraz, cezaevinden çıktıktan sonra da hayalini kurduğu doktorluğa kavuşmak için YKS sınavına girdi.

Fakat gerçek doktor olmak isteyen Özkiraz, tıp fakültesini kazanmak için yeterli puanı alamadı.

Özkiraz'ın başka bölümlere puanının yettiği ancak tıp fakültesi için bir sene daha hazırlanmayı düşündüğü ortaya çıktı.
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