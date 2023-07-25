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Beyaz Gazete
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Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…

Kemal Kılıçdaroğlu ile 8'li koalisyon üyeleri, Türkiye'yi yönetme hevesine kapıldı. Kendilerini destekleyen yazar ve anket şirketleri ile algı operasyonu yaptı. "Kazanacağız" diyerek seçmeni bile kandırmaya çalıştı. Ancak seçimlerde hüsrana uğradı. Yenilginin ardından dağılan koalisyon masasında, suçlamalar ve kaos bir gün olsun azalmadı… Muhalif gazeteci Hüsnü Mahalli seçim döneminde söylenilen yalanları tek tek açıkladı: İyi gidiyoruz, %60 ile %80 ile kazanıyoruz diyorduk…

Ekleme: 25.07.2023 - 12:43 Güncelleme: 25.07.2023 - 12:52 / Editör: Ozge Selin
Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 8 partiyi etrafına topladı. Birbirine benzemeyen 8 koalisyon ortağı, adaylıktan milletvekilliğine kadar hemen her konuda tartıştı.

Tek bir konuda bile uzlaşma sağlayamadı. Ancak yine de Türkiye'yi yönetme hayaline kapıldı.

Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…

Seçim dönemi boyunca, kendilerini destekleyen yazar ve anket şirketleri ile algı operasyonu yaptı. 'Kazanacağız' diyerek seçmeni bile kandırmaya çalıştı. Ancak yine hüsrana uğradı. 8'i birden, Türk halkının tercihiyle ağır bir yenilgi aldı.

Bunun üzerine 8'li koalisyonda kaos yaşandı. Yenilgi nedeni ile hepsi birbirini hedef aldı.

'Az çalıştınız ondan kaybettik' diyen de 'Kemal Kılıçdaroğlu zaten kazanamazdı' diyen de vardı. Hepsi farklı bahanelere sığınırken hiçbirisi suçu kendinde aramadı.

Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…

Seçimlerin ardından kendilerine destek veren gazeteciler bile 8'li koalisyonu hedef aldı. Kararlarına, seçim dönemi yaptıkları stratejilerine eleştiriler yağdırdı. Son olarak Suriyeli gazeteci Hüsnü Mahalli, 8'li koalisyonun gerçek yüzünü açıkladı.

Katıldığı bir canlı yayında, koalisyonun seçim döneminde nasıl algı operasyonu yaptığını tek tek anlattı. '45 yıllık gazeteciyim, meslek hayatımda tek bir yalan söylememişimdir. Milletin morali bozulmasın diye biz iyi gidiyoruz, %60 ile %80 ile kazanıyoruz diyorduk' açıklaması yaptı.

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Seçmeni böyle kandırmışlar! Hüsnü Mahalli’den 8’li koalisyona şok suçlama: Göz göre göre yalan söylediler…
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