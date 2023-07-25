Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilaç fiyatlarına ilişkin açıklama! 'Hepatit A aşısı yok' iddialarına son nokta

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İlaç fiyatlarındaki güncellemenin sebebini açıklayan Bakan Koca şunları söyledi:"Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. İlaç fiyatlarında yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun yüzde 60'ı şeklinde bir uygulamamız var biliyorsunuz.Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik. O nedenle ocakta Euro kurunun Türk lirası karşılığı 10.75 olarak güncellemiştik. Euro karşılığı TL kurunu şimdi 14.1 olarak güncelledik. İlaç alırken Euro'yu 14.1 TL kabul ediyoruz. Bugün bildiğiniz gibi Euro kuru reel sektörde 30'larda."Piyasada Hepatit A aşısı olmadığına dair algının gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Koca, "Bu kesinlikle doğru değil. Stoklarımızda 200 bin adet aşı bulunuyor. Ayrıca 400 bin adet aşı da depolarımıza girecek. Bildiğiniz gibi 3 aşıyı yerlileştirmek için teknoloji transferi yapacağız.Bu üç aşıdan biri Hepatit A aşısı. Hıfzıssıhha da üretilecek aşıların dışında üç aşı için teknoloji transferi yoluyla 3 yeni üretim merkezi kurulacak. Suçiçeği, kuduz ve Hepatit A bu yöntemle yerlileşecek. Bu aşamaya çok yakınız. O zamana kadar da stokta yeterli aşımız var. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Endişe etmeyelim" ifadelerini kullandı.