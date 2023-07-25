Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

8'li koalisyon, seçimlerde hüsrana uğradı. Aldıkları yenilgi ile koalisyon masası dağıldı… Hepsi, yenilginin faturasını birbirine yazdı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası başladı. Uzun süredir suskun olan Mansur Yavaş da düğmeye bastı. Meral Akşener ile gizli zirve yaptı. Hatta yerel seçimlerde başarılı olacağını düşündüğü isimleri İYİ Parti ile paylaştığı iddiası ortaya atıldı. Yeni bir gizli toplantı iddiası ile sarsılan CHP'de gerilim tırmandı. İkilinin yaptığı görüşmeye tepki yağdı. İşte detaylar…

Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda sular durulmadı. Hemen her partide karışıklık başladı.Bir dönem 'birleşe birleşe kazanacağız' diyen 8'li koalisyon üyeleri yenilginin faturasını birbirine yazdı. Sözde ittifak çatırdadı hatta koalisyon dağıldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına girerken ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan aylardır çıt bile çıkmadı.İşte tam da CHP içinde değişim tartışmalarının sürdüğü sırada, sürpriz bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara'da görüşerek toplantı yaptı.Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedirgin eden bu görüşme ile ilgili ilginç bir kulis ortaya atıldı.Buna göre Yavaş ve Akşener, geçtiğimiz hafta da bir araya geldi. Mansur Yavaş, Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti.Yavaş, bu ziyarette Ankara'da ilçe belediye başkanlıkları için yerel seçimde başarılı olacağını düşündüğü isimleri Sayın Akşener'e verdi… İYİ Parti içerisinde, bu isimler ile görüşmelerin başladığı bile iddia edildi.Bir televizyon kanalında ortaya atılan bu iddia, CHP'lileri tedirgin etti.CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, görüşmeyi skandal olarak değerlendirdi.Canlı yayında Mansur Yavaş ile Meral Akşener'i eleştirdi: 'Bu bir siyasi skandal.CHP'li bir belediye başkanı, başka bir partinin genel başkanına 'Şu isimleri Ankara'daki ilçelerde aday yaparsanız bunlar kazanabilir' diyor. Akıl alır bir şey değil.