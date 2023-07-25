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Beyaz Gazete
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Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

8'li koalisyon, seçimlerde hüsrana uğradı. Aldıkları yenilgi ile koalisyon masası dağıldı… Hepsi, yenilginin faturasını birbirine yazdı. CHP'de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk kavgası başladı. Uzun süredir suskun olan Mansur Yavaş da düğmeye bastı. Meral Akşener ile gizli zirve yaptı. Hatta yerel seçimlerde başarılı olacağını düşündüğü isimleri İYİ Parti ile paylaştığı iddiası ortaya atıldı. Yeni bir gizli toplantı iddiası ile sarsılan CHP'de gerilim tırmandı. İkilinin yaptığı görüşmeye tepki yağdı. İşte detaylar…

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Ekleme: 25.07.2023 - 10:28 Güncelleme: 25.07.2023 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!
Seçimlerin ardından 8'li koalisyonda sular durulmadı. Hemen her partide karışıklık başladı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

KOALİSYON DAĞILDI

Bir dönem 'birleşe birleşe kazanacağız' diyen 8'li koalisyon üyeleri yenilginin faturasını birbirine yazdı. Sözde ittifak çatırdadı hatta koalisyon dağıldı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

MANSUR YAVAŞ SUSKUNLUĞUNU BOZDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk savaşına girerken ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan aylardır çıt bile çıkmadı.

İşte tam da CHP içinde değişim tartışmalarının sürdüğü sırada, sürpriz bir gelişme yaşandı. Mansur Yavaş, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile Ankara'da görüşerek toplantı yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NU TEDİRGİN ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nu tedirgin eden bu görüşme ile ilgili ilginç bir kulis ortaya atıldı.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

Buna göre Yavaş ve Akşener, geçtiğimiz hafta da bir araya geldi. Mansur Yavaş, Meral Akşener'i Ankara'daki evinde ziyaret etti.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

YEREL SEÇİM İÇİN DESTEK Mİ VERDİ?

Yavaş, bu ziyarette Ankara'da ilçe belediye başkanlıkları için yerel seçimde başarılı olacağını düşündüğü isimleri Sayın Akşener'e verdi… İYİ Parti içerisinde, bu isimler ile görüşmelerin başladığı bile iddia edildi.

Bir televizyon kanalında ortaya atılan bu iddia, CHP'lileri tedirgin etti.

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, görüşmeyi skandal olarak değerlendirdi.

Meral Akşener ile Mansur Yavaş’tan gizli zirve: Yerel seçimler hakkında şoke eden iddia!

Canlı yayında Mansur Yavaş ile Meral Akşener'i eleştirdi: 'Bu bir siyasi skandal.

CHP'li bir belediye başkanı, başka bir partinin genel başkanına 'Şu isimleri Ankara'daki ilçelerde aday yaparsanız bunlar kazanabilir' diyor. Akıl alır bir şey değil.


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